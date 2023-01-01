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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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OpenChat - 為您的網站、PDF 文件、概念和更多免費整合建立您自己的 ChatGPT，無需編碼！ 使用 OpenChat 運行和創建類似 ChatGPT 的自訂機器人，在任何地方嵌入和共享這些機器人，開源聊天機器人控制台

網站： openchat.so

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