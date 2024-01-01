替代項 - OpenAI
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
SpeechTexter
speechtexter.com
語音到文字轉換器。用你的聲音聽寫。用於使用語音打字的免費網路應用程式。支援 70 多種不同語言！
Speechnotes
speechnotes.co
語音轉文字 - 語音輸入和轉錄。 免費用語音做筆記，或當場自動轉錄音訊和視訊錄音。安全、準確且超快。
Krisp
krisp.ai
在遠端會議、播客和錄音期間享受沒有背景噪音和迴聲的高清語音。 Krisp 可防止噪音幹擾，提高生產力和專業水平。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 語音產生器免費複製您的聲音！使用 Resemble 的即時語音轉語音軟體來建立聽起來真實的 AI 聲音。
Jammable
jammable.com
用您最喜歡的聲音創建人工智慧封面！ 幾秒鐘內即可製作高品質 AI 封面的排名第一的平台！
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Riku.AI
riku.ai
嘗試人工智慧 一個遊樂場，多個提供者。 Riku 是你的人工智慧的寶庫。創作以及保存、分發和試驗最新技術的地方。 Riku 是利用 NLP 技術建立自訂模型的一站式解決方案。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
AssemblyAI
assemblyai.com
存取強大的 AI 模型來轉錄和理解語音 我們簡單的 API 公開了用於語音辨識、說話者偵測、語音摘要等的 AI 模型。我們以最新、最先進的人工智慧研究為基礎，透過簡單的 API 提供可投入生產、可擴展且安全的人工智慧模型。被數千家突破性新創公司和數十家全球企業用於任務關鍵型工作負載。
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精簡、最快、最可靠的在地化平台。 利用可擴展軟體在地化平台的強大功能，可靠地進入新市場，實現成長，避免任何麻煩。
Gladia
gladia.io
使用單一 API 透過 AI 轉錄、轉錄和音訊智慧附加元件釋放資料的全部潛力。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Shownotes
shownotes.io
產生包含摘要、7 點和令人難忘的引言的登陸頁面。 使用 Whisper 轉錄音檔。 轉錄法語、德語、中文等。 將您的想法轉化為部落格文章。 支援 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支援音訊格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
Deep Block
deepblock.net
人工智慧最簡單的方法。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提詞器應用程序，可跟隨您的聲音，幫助您製作影片或簡報。 PromptSmart 是首款具有語音辨識功能的提詞器應用程式 - 最先進的公共演講工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的誕生源自於對公開演講的熱情。 PromptSmart 的創辦人對 MBA 學生進行公開演講藝術的指導和指導。我們意識到直覺的揚聲器控制提詞器可以更好地支援許多演講者，因此我們也認識到當今的行動裝置可以滿足這一需求。考慮到這一點，PromptSmart 應運而生。 PromptSmart 也滿足了喜歡使用筆記而不是完整書面演講的演講者的需求。我們設計了數位記錄卡...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款由人工智慧驅動的語音辨識工具，可立即將語音轉換為文字。我們的工具使用先進的語音轉文字技術將您的文字轉錄成您可以編輯或分享的簡潔摘要。 體驗我們人工智慧驅動工具的強大功能，它可以立即將您的口語轉化為簡潔且資訊豐富的摘要。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI語音偵測器是一款語音驗證工具，可協助偵測真偽並過濾AI產生的語音。它讓用戶安心，並防止口頭評估中的音訊操縱、錯誤訊息、語音詐騙和抄襲。 * AI Voice Detector 是一款旨在區分電腦生成的聲音和真實人類聲音的工具，專門針對業務用例，確保客戶服務互動中內容的真實性和可靠的報告。 * 審閱者對該軟體針對音訊操縱和語音詐騙的防護實施、其易用性、快速處理以及無縫處理各種音訊檔案格式而沒有任何問題的能力表示讚賞。 * 使用者提到了一些限制，例如係統要求音訊檔案長度至少為 8 秒且沒有背景音樂、偶爾會將真聲誤識別為假聲，反之亦然，以及軟體整合功能有限。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Gooey.AI
gooey.ai
使用最好的私有和開源生成人工智慧來發現、自訂和部署低程式碼人工智慧配方。專為快速編碼的開發人員和證明投資回報率的團隊而構建。