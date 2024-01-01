替代項 - OnWhatsApp

Stedger

stedger.com

我們的解決方案：Stedger 是一種最先進的 SaaS，可輕鬆與 Shopify、Prestashop 和 Magento 等領先的電子商務平台整合。我們的整合擴展到與這些電子商務商店相關的供應商和品牌。主要特點： 自動產品建立：客戶只需選擇產品即可快速建立產品。這減少了手動工作量和錯誤。即時庫存和定價更新：我們透過不斷將您的產品資料與供應商的資料同步，確保您的產品資料始終是最新的。這保證了即時庫存可用性和準確的定價資訊。自動直銷訂單：在連接的電子商務平台上收到的訂單將透過 Stedger 自動傳送。這些訂單在不同的供應商之間智慧分配，並無縫傳輸到他們的訂購系統。為什麼電子商務公司選擇我們：...