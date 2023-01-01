替代項 - ON24

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Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。