替代項 - NVivo

Keatext

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分析回饋以創造更好的使用者體驗。 Keatext 將客戶和員工的聲音帶入您的日常活動中。我們的平台是為客戶體驗、行銷和人力資源團隊建立的，旨在了解大量回饋——思考評論、開放式調查和聯絡中心票證。 1. 透過無縫設定上傳回饋。您無需重新設計技術堆疊即可了解客戶和員工的聲音。 Keatext 非常適合作為基於雲端的獨立分析平台。上傳您自己的資料檔案或使用我們的整合在幾分鐘內發現見解。 2. 了解您提供的體驗。人們已經告訴您他們在您公司的經歷。識別盲點並了解您不知道的因素正在傷害您所依賴的客戶或員工。找出影響滿意度的關鍵驅動因素。倡導更明智、數據驅動的決策。 3. 建議最具影響力的行動。提出對人們體...