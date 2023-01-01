替代項 - Nutshell

Salesdash CRM

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Salesdash CRM 軟體可協助物流公司（貨運經紀公司、3PL）發展新的托運人關係。 Salesdash 協助物流銷售團隊簡化銷售流程，以增加銷售和收入。由前貨運經紀人銷售負責人為貨運經紀人打造。該產品最適合那些採用諮詢式銷售方式、擁有更大的聯絡人清單、需要防止錯過跟進、努力注重細節、可能有較長的交易週期、需要多個接觸點並保持一致的外展的人留在客戶面前。任務管理、聯絡人管理、管道管理和自訂報告是 Salesdash 的核心元件。自訂欄位、新增團隊成員以及從電子表格匯入潛在客戶的實施都可以在幾分鐘內完成。透過 Gmail 和 Outlook 的電子郵件和日曆整合與潛在客戶和潛在客戶互動。從...