替代項 - Notified
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
ON24
on24.com
最好的數位體驗平台，可使用 ON24 Webcast Elite 創建和提供專業、數據豐富且完全品牌化的即時音訊和視訊網路研討會。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
Awario
awario.com
免費開始品牌監控！追蹤網路資源上的提及，分析您的競爭對手，監控您的利基影響者，並在社交網路上尋找潛在客戶！
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
BrightTALK
brighttalk.com
與世界上最聰明的專業人士一起發現和學習
Dataminr
dataminr.com
客戶依靠 Dataminr 的人工智慧平台來獲取高影響事件和新興風險的早期訊號，從而充滿信心地做出反應並更有效地管理危機
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
Mention
mention.com
取得一體化工具，讓您能夠傾聽受眾的意見、發布精彩的貼文並回覆客戶。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共關係和贏得媒體軟體公司和服務提供者。該公司在開曼群島註冊成立，總部位於伊利諾州芝加哥；與世界各地的客戶一起。該公司於 2017 年 6 月透過反向併購上市。除了基於網路的公關和贏得媒體軟體即服務 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，該公司還擁有線上宣傳和媒體服務 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新聞專線。該公司在美...
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
Business Wire
businesswire.com
新聞稿發布和監管披露領域的全球領導者。公共關係和投資者關係專業人士依靠美國商業資訊來實現廣泛且有針對性的市場覆蓋範圍。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一個講故事的平台，幫助組織發布、分發和擁有他們的故事，以吸引粉絲。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新聞發布、定位、監控和行銷解決方案可協助您與全球目標受眾建立聯繫並互動。
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 團隊創建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驅動的生成式 AI 新聞稿撰寫工具，可協助您在幾分鐘內建立引人注目且引人注目的新聞稿。始終建議人工編輯－切勿完全依賴人工智慧。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Remo
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使用 Remo 將真實的線上體驗帶入生活。 ✓ 所有類型的活動 ✓ 互動內容 ✓ 贊助橫幅 ✓ 4 倍的參與度。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Storiad
storiad.com
Storiad 協助作者規劃、部署和管理數位書籍促銷活動，以吸引合適的圖書受眾，從而提高圖書認知度並增加圖書銷售。
Eventify
eventify.io
Eventify 一體化活動技術可最大限度地節省開支，吸引贊助商和參展商，並提高與會者的參與度、社交網絡和滿意度！
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
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更快地製作覆蓋率報告。設計精美的報告具有值得您自豪的可信公關指標。
Balloon
balloon.app
一個由研究支持的平台，透過消除群體思維和放大聲音來釋放想法和回饋。會議時間減少 70%。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
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webinarninja.com
WebinarNinja 讓您可以無憂地建立、主持和分享網路研討會。立即開始，在 10 秒內建立您的第一個網路研討會。
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alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
NewsWhip Analytics
newswhip.com
了解公眾如何參與任何主題。 分析並報告超過 7 年的網路和社群媒體公眾參與數據。
NewsWhip Spike
newswhip.com
通訊團隊的即時媒體監控。 將網路和社交內容的即時提要與公眾參與數據相結合，以識別和預測重要的內容
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
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透過澳洲最受歡迎的活動預訂系統在線銷售門票。 從小型聚會到大型節日，我們的活動預訂系統都能滿足您所有活動的票務需求。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。