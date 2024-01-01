替代項 - Nosto
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Convert.com
convert.com
A/B 測試軟體 Convert.com - 專注於使用 A/B 測試軟體、多變量測試軟體或對比測試軟體進行轉換率最佳化的代理商和電子商務公司的最佳解決方案。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Mutiny
mutinyhq.com
將您的網站變成您的第一收入管道。 95% 的網路訪客不會在您的通用網站上進行轉換。 Mutiny 可以輕鬆地在您的網站上定位和轉換更多 B2B 買家，無需程式碼網路個人化。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
AutoOptimize
autooptimize.ai
透過自動 A/B 測試優化您的網站。 AutoOptimize 為您提供 50 個高效能範本 A/B 測試，經證明可在 90 天內將轉換率提高高達 30%。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
Apptimize
apptimize.com
了解具有前瞻性思維的產品團隊如何透過 Apptimize 的行動 A/B 測試和發布管理平台推動數據驅動的成長。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty 是一家快速發展的人工智慧實驗、個人化和功能管理解決方案提供商，可協助企業快速增加收入。
Fluid Ads
fluidads.com
在 Fluid Ads，我們提供兩種服務選項，每種服務都包含以下優勢。流體廣告提供以下功能： - 使用我們的廣告產生器工具建立令人驚嘆的數位展示廣告。 - 利用我們行業領先的地理定位和地理圍欄系統，隨時隨地精確定位您想要覆蓋的受眾。 - 選擇和管理您希望廣告展示的管道和網站，並密切控制您的預算。 - 透過我們深入的報告套件充分了解您的廣告活動的效果，為您提供可行的見解。完全託管服務我們透過為您管理廣告活動的各個方面來節省您的時間和金錢，從製作引人注目的廣告到定位廣告的顯示位置，再到提供您了解活動效果所需的數據。我們的專業數位廣告活動經理將持續確保您的活動得到最佳化，以最大限度地提高您的投資回報...
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit 是一款網路分析軟體，用於自動設定、審核、維護和分析日常 Google Analytics 任務，以分析和優化線上行銷活動。
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
UserWise
userwise.io
易於使用的 liveops 工具讓您的玩家著迷。一站式對玩家進行細分、安排活動並查看結果。
Flagsmith
flagsmith.com
功能標誌和遠端配置服務。自信地發布功能；跨 Web、行動和伺服器端應用程式管理功能標誌。使用我們的託管 API、部署到您自己的私有雲或在本地運行。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
AskHandle
askhandle.com
使用 AskHandle 改變您的客戶體驗。使用生成式 AI 增強您的客戶支援工作流程，讓您的客戶滿意。免費開始！
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信...
Testeum
testeum.com
透過網路或行動應用程式提高用戶保留率、用戶體驗和可用性。 從充滿熱情的眾測試人員的全球網路中獲取用戶測試。優化您的網路或行動應用程式以獲得完美的效能。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
Statsig
statsig.com
從簡單的 A/B 測試到進階實驗，快速成長的公司使用 Statsig 來加速其發展。
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect 是 A/B 測試和優化解決方案，您可以在其中對您的想法進行 A/B 測試、發現見解並個性化整個客戶旅程。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Splitbee
splitbee.io
使用 Splitbee 追蹤並優化您的線上業務。分析、漏斗、自動化、A/B 測試等。
VWO
vwo.com
VWO 是市場領先的 A/B 測試工具，快速發展的公司將其用於實驗和轉換率優化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
Zembula
zembula.com
Zembula 使行銷人員能夠創建和嵌入針對轉換進行優化的互動體驗。
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee 是一個個人化平台，可協助您使用網站和 CRM 中的第一方資料建立客製化的線上體驗。
Sureshot
sureshot.io
透過無縫連接到您的堆疊並從整個組織的來源動態提取行銷活動的相關數據，Activate 使行銷人員能夠大規模改進個人化。 - 使用多個來源的資料來個人化行銷活動 - 根據資料更新觸發相關的及時訊息- 連接到CRM、MAP、資料倉儲等來源。Activate 透過集中存取和無縫整合新管道，簡化了與多個管道上的客戶的聯繫進入您目前的行銷技術堆疊。 - 使用客戶喜歡的管道提高參與度 - 使用多通路訊息範本優化行銷活動 - 連接到簡訊、推播、訊息應用程式、列印、顯示等管道。
Relewise
relewise.com
讓我們發揮您的個人化潛力在 Relewise，我們為客戶提供真正個人化的競爭優勢，以便他們能夠提供獨特的用戶體驗。我們希望您的企業發揮其個人化潛力，並且我們希望全程為您提供協助。極速客製化結果我們提供個人化平台，具有出色的個人化搜尋和推薦結果能力。基於即時用戶行為，我們的平台適應用戶的獨特興趣和行為，並以極快的速度提供出色的結果。其結果是出色的用戶體驗，電子商務企業受益於該平台的極端適應性、靈活整合、超快引擎和自動化學習。搜尋產品、變體、類別和內容，呈現個人化產品推薦，在類別瀏覽和觸發時個性化排序順序。用於行銷自動化。 Relewise 支援數百萬種產品和變體，所有數據都持久化，並且數據可以零...
RAEK
raekdata.com
RAEK 是一種行銷自動化工具，可讓您在行銷管道中收集、組織和利用第一方客戶資料。專為中小型電子商務和基於網路的企業而設計。
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是體驗個人化領域的全球領導者，為全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推動數位成長和品牌忠誠度。該公司利用先進的人工智慧技術來彌合行銷和商業之間的體驗差距，幫助數位行銷領導者在整個客戶生命週期中大規模、即時地打造與個人對話的難忘體驗。
Zeta Global
zetaglobal.com
Zeta 行銷平台 (ZMP) 提供對您的組織最重要的東西——真正的成長。在業界領先的專有數據和人工智慧組合的支援下，ZMP 使行銷人員能夠創造個人化的全通路體驗，從而推動客戶獲取、收入成長和保留，同時提高行銷效率。跨通路和裝置識別最佳客戶和潛在客戶，並根據獨特的屬性和無與倫比的預測洞察力，在正確的時間和首選管道提供正確的產品和內容。原生 CDP 和身分解析 Zeta 行銷平台包括原生 CDP 解決方案，該解決方案使用 Zeta 的擴展身份圖來識別匿名用戶，並透過有意義的個人化體驗跨渠道吸引他們。您可以使用直覺、低程式碼的視覺化介面來配置品牌的身份解析、統一和衛生要求。 Zeta 的解決方案植...
Raffle
raffle.ai
搜尋變得人性化且易於使用 創新公司使用 Raffle 的軟體和 API 來增強其搜尋功能、促進知識共享並深入了解客戶和員工的行為和需求。我們的搜尋解決方案 - 包括網站搜尋、工作場所搜尋和應用程式內搜尋 - 讓公司可以輕鬆組織和優化其現有內容。透過 Raffle Search，您可以簡化搜尋過程並充分利用您的資料。我們使用人工智慧透過追蹤互動並利用行為分析來獲得數據洞察（例如趨勢問題、知識差距和解決率）來提高公司對客戶和員工的理解，從而加強溝通和支援。
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink 透過轉換資料來自動為每個接觸點的每位客戶產生最相關和最新的個人化創意內容，從而擴展個人化。該平台與行銷人員當今用來向客戶發送通訊的交付技術配合使用，並消除了繁瑣的手動工作流程。行銷人員可以透過即時數據存取和決策來個性化電子郵件和行動行銷訊息中的圖像，無需代碼。內容模組的創意和邏輯可以跨渠道和活動重複使用，並產生無限的創意變化。世界上最具創新性的品牌依靠 Movable Ink 來加速其行銷績效，同時簡化工作流程並實現行銷靈活性。 Movable Ink 是全球成長最快的SaaS 公司之一，並被Inc. 雜誌評為“最佳工作場所”（2022 年、2021 年、2020 年和...
Recombee
recombee.com
我們提供個人化內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds 是最聰明的平台，提供洞察力推薦，推動線上發現和參與。 Crossing Minds 由世界著名的人工智慧先驅創立和領導，並以深度學習的最新進展為動力，可立即提供精確的、基於會話的建議，不會侵犯或危害客戶隱私。我們幫助企業吸引客戶。我們幫助人們發現他們喜歡的產品。我們幫助將好奇心轉化為忠誠。
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield 是萬事達卡旗下公司，協助各行業的企業提供個人化、優化和同步的數位客戶體驗。借助動態收益，行銷人員、產品經理、開發人員和數位團隊可以透過演算法為每個客戶配對內容、產品和優惠，以加速收入和客戶忠誠度。 Dynamic Yield 的體驗作業系統重新定義了個人化技術，統一了業務孤島，透過單一、完全可自訂的平台提供持續的個人化參與。借助它，公司可以建立自己的強大個人化功能組合，其中可以包括多種體驗類型，支援任何數位管道，根據行業和 KPI 進行調整，並提高上市時間效率。 Dynamic Yield 六次被 Gartner 評為個人化領域領導者，其客戶包括 McDonald'...