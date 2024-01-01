替代項 - Nosto

Zeta Global

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Zeta 行銷平台 (ZMP) 提供對您的組織最重要的東西——真正的成長。在業界領先的專有數據和人工智慧組合的支援下，ZMP 使行銷人員能夠創造個人化的全通路體驗，從而推動客戶獲取、收入成長和保留，同時提高行銷效率。跨通路和裝置識別最佳客戶和潛在客戶，並根據獨特的屬性和無與倫比的預測洞察力，在正確的時間和首選管道提供正確的產品和內容。原生 CDP 和身分解析 Zeta 行銷平台包括原生 CDP 解決方案，該解決方案使用 Zeta 的擴展身份圖來識別匿名用戶，並透過有意義的個人化體驗跨渠道吸引他們。您可以使用直覺、低程式碼的視覺化介面來配置品牌的身份解析、統一和衛生要求。 Zeta 的解決方案植...