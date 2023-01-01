替代項 - NordPass

LastPass

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LastPass 是一款免費加值密碼管理器，可在線上儲存加密密碼。 LastPass 的標準版本附帶一個網頁介面，但也包括適用於各種網頁瀏覽器和許多智慧型手機應用程式的插件。它還包括對小書籤的支援。 LogMeIn, Inc. 於 2015 年 10 月收購了 LastPass。