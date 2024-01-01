替代項 - Nielsen
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用於營運 MSP 業務的專業服務自動化 (PSA) 軟體。 利用經過驗證的 PSA 解決方案簡化您的營運。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Qualtrics
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Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
ConnectWise Home
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ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Zoho Marketing Automation
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行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
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Similarweb
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Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
EngageBay
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EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
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行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
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支援從任何行銷或廣告資料來源收集數據，並將行銷數據轉換為自動化行銷報告。
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data.ai（原 App Annie）為應用程式分析資料提供易於使用的平台和工具。與我們一起更有效地運行您的應用程式業務的每個階段。
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使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。