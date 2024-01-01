替代項 - Nexeo HR
ADP
adp.com
ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
Kwork
kwork.com
Kwork 是一個全球自由職業市場，提供起價 10 美元的固定價格服務。從網頁開發和設計到音樂創作、SMM、SEO、影片編輯等等 - 總有一款服務可以滿足您的各種需求！
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
專家提供的線上使用者體驗設計課程，具有業界認可的證書
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。Zenefits 成立於 2013 年。總部位於舊金山。
Central Test
centraltest.com
預測性人才評估解決方案：用於在招募和人才發展方面做出最佳決策的心理測驗、視訊面試、360 度回饋。
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。透過數據和技術將權力交給他們，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款簡單且強大的基於雲端的招募工具，可輕鬆發佈到招募網站和管理候選人。輕鬆建立新的職缺貼文並將其發佈到重要的職位委員會。透過社群媒體進行宣傳並審查履歷、下載提交的文件並附加回饋、評級和關鍵字。 TriNet Hires 線上和行動應用程式讓您的企業能夠快速且有效率地聘用最優秀的人才。
Hone
honehq.com
提升團隊的技能。 Hone 提供可擴展的經理培訓，將一流的即時學習體驗與行為改變平台相結合。
Project Management Institute
pmi.org
我們透過全球認可的標準、認證、資源、工具、學術研究、出版物、專業發展課程和交流機會，推動職業發展、提高組織成功並進一步成熟專案管理專業。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力資源管理協會）致力於創造更好的工作場所，讓雇主和員工一起成長。作為所有工作、員工和工作場所的代言人，SHRM 是影響當今不斷變化的工作場所的問題上最重要的專家、召集者和思想領袖。 SHRM 在 165 個國家擁有 30 萬多名人力資源和業務高階主管成員，影響著全球超過 1.15 億工人和家庭的生活。
TalentPulse
talentpulse.net
利用 Retensa 的全套人才分析解決方案診斷、預測和預防人才流失。
The Forem
theforem.co
用於即時隊列培訓的可擴展基礎設施 Forem 易於使用的平台使 L&D 領導者能夠同時培訓 10-10,000 多名員工。
Talaera
talaera.com
全球團隊的商務英語培訓。 Talaera 為您的國際工作場所提供個人化和按需學習解決方案，為在不同管道、時區和文化的快節奏環境中進行溝通的專業人士提供培訓。幫助您的團隊提高業務溝通技巧- 演示、虛擬會議、談判、專業電子郵件、發音、跨文化溝通...個性化計劃，包括1:1 課程、小組課程、研討會、網絡研討會或Mix' n'match。
Learnexus
learnexus.com
我們提供持續改善企業培訓、精實六西格瑪培訓計畫和敏捷輔導的線上解決方案。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ 是一家培訓資源的出版商，旨在培養優秀的人際溝通能力。該公司提供各種基於研究的產品，包括紙本和線上評估、體驗式遊戲、模擬和可重複的培訓計劃。
DeGarmo
degarmo.com
德加莫集團開發和分銷創新的人才評估和發展解決方案，幫助客戶最大限度地提高收入成長、生產力和勞動力穩定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile 成立於 2016 年，現已發展成為培訓和諮詢領域的領先巨頭，透過提供一流的世界級線上培訓來幫助全球的學生和專業人士。我們擁有一群充滿熱情的專業人士，致力於在不斷變化的技術進步中滿足行業的需求，並滿足您的所有需求。我們的服務遍及全球 25 多個國家/地區，包括美國、英國、阿聯酋、新加坡、澳洲和印度等，我們已經建立了跨越國界的堅實的全球足跡，覆蓋了來自四面八方的學生。我們充滿熱情和敬業的專家團隊已成功培訓了超過3,00,000 多名學生和專業人士，涉及敏捷和Scrum、專案管理、品質管理和DevOps 等多個領域，並致力於提高您的卓越水平並加速您的發展職涯！
Pryor Learning
pryor.com
作為 40 多年來學習產業的領導者，Pryor 透過提供全面、實惠且便利的商業、合規和安全培訓，幫助超過 1,100 萬人實現了職業目標。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath 由 Doc Childre 於 1991 年創立，旨在幫助個人、組織和全球社區將心臟智慧融入他們的日常生活體驗中。
Cognician
cognician.com
Cognician 透過可擴展、個人化、數據驅動的數位體驗來啟動員工行為改變，在 30 天或更短的時間內實現可衡量的變化。這種基於神經科學的方法以行動、後續行動、反思和社會參與為基礎。 Cognician 的使用者友善介面是基於聊天和互動，引導員工採用新的思維方式並採取行動，以實現個人發展、團隊協作、創新和生產力。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR 是全球領先的就業平台，讓企業能夠輕鬆地在國際上聘用團隊。 ChaadHR 負責數十個國家的國際薪資、福利、稅收、股票選擇權和合規性。我們鐵定的智慧財產權保護和業界領先的安全保證讓您在全球範圍內高枕無憂。我們只收取固定的一筆低統一費率費用，而不是按百分比收取，以便幫助您控制預算。
Allevity
allevity.com
Allevity 讓客戶可以自由地重新做他們喜歡做的事情。 45 年來，他們透過一整套全面的雇主解決方案讓雇主安心無憂。客戶相信 Allevity 能夠專業地處理他們的人力資源、薪資、招募和人員配置。 Allevity 的使命是成為您的最佳商業決策。人力資源Allevity 透過以下方式幫助您經營業務： - 解讀不明確的僱傭法律和法規- 使您的公司符合勞工標準- 處理福利和工人賠償- 將您從繁瑣的員工任務中解放出來薪資Allevity 的薪資外包選項讓您有時間重新投入工作。我們提供： - 薪資處理的繁重工作 - 真正合作夥伴關係的體驗 - 為您的帳戶配置的軟體框架 您保留： - 您想要多少參與...
PayEntry
payentry.com
Payentry 提供的技術使薪資服務變得簡單——強大的處理引擎以及最直觀的工作流程和使用者體驗。我們的最新版本 NextGen 讓 Payentry 線上薪資軟體平台變得更快、更整合且更易於使用。了解與我們的客戶一起建立、為我們的客戶打造的薪資平台的差異。
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live 的客製化溝通輔導計畫可以幫助您的整個團隊自信地做出貢獻並實現公司最雄心勃勃的目標。
LEADx
leadx.org
透過 LEADx 將千禧世代管理者轉變為傳統領導者！ LEADx 是您的經理實際使用的領導力培訓。該平台結合了行為科學、人工智慧和專家內容，可顯著改善領導行為、員工敬業度和生產力。
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq 是一個以團隊為基礎的領導力發展平台，可協助您的員工實現個人和專業發展。我們提供一個引人入勝且一致的系統，該系統價格實惠，但仍可根據您的組織需求進行客製化。
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics 不僅僅是一項一次性評估；它是一種通用語言，使個人能夠更好地了解自己以及與他們一起工作和互動的人。透過認識到每個人提出的不同觀點，可以最大限度地減少摩擦點並提高生產力。我們的方法為加深理解打開了大門，我們的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持續應用。如果您正在尋找一種直接適用於手頭工作並且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常適合您。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一個員工敬業度平台，比市場上任何其他平台都更努力、更聰明地為您的企業服務。這是一款由專業員工體驗 (EX) 教練推動的行動應用程序，旨在激勵和激勵您的員工做到最好，並在工作中更加快樂。 RehvUp 是一個專用網絡，旨在以前所未有的方式建立社會聯繫並加強各級員工之間的聯繫，同時提高工作場所士氣、生產力和利潤。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度領先的數位信任平台，已對 3000 多個滿意的客戶完成了超過 1 億次驗證和背景調查。 OnGrid 提供 100 多項檢查，包括身分證、地址、教育、就業、法庭記錄、警方驗證，以及專業推薦、信用、全球資料庫和負面媒體檢查。
Enablo
enablo.com
Enablo 與規模企業合作，為任何地方的每個人提供最佳的工作體驗並推動聯繫、溝通、協作和生產力。他們與 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了獨家合作夥伴關係，與客戶並肩工作，推出和嵌入這些工具，然後衡量並推動他們持續取得成功。 Enablo 已幫助數百家組織轉變其文化，使人們能夠共同完成最好的工作。