New Scientist

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在一個缺乏真實事實的世界裡，我們比以往任何時候都更需要一個可信、公正的資訊來源來了解世界上正在發生的事情，或更需要透過偉大的想法來獲得靈感。 從人工智慧到氣候變化，從健康領域的最新創新到量子物理學和人類思維的奧秘，《新科學家》涵蓋了重要的想法和創新。

網站： newscientist.com

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