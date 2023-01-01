Nestlé Nespresso S.A.（貿易名稱為 Nespresso）是雀巢集團的一個營運部門，總部位於瑞士洛桑。 Nespresso 咖啡機用咖啡膠囊沖泡濃縮咖啡和咖啡，咖啡膠囊是一種預先分配的一次性容器或可重複使用的膠囊，裡面裝有磨碎的咖啡豆，有時還添加了調味料。

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