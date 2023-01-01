替代項 - 네이버 검색
Google Search
google.com
搜尋世界各地的信息，包括網頁、圖片、影片等。 Google 有許多特殊功能可以幫助您準確找到所需內容。
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo（也縮寫為DDG）是一個網路搜尋引擎，強調保護搜尋者的隱私並避免個人化搜尋結果的過濾氣泡。 DuckDuckGo 與其他搜尋引擎的區別在於，它不會對用戶進行分析，而是向所有用戶顯示給定搜尋字詞的相同搜尋結果。該公司總部位於大費城賓州保利，截至2020 年8 月擁有100 名員工。公司名稱參考了兒童遊戲「鴨子、鴨子、鵝」。
Microsoft Bing
bing.com
Bing 是微軟擁有和營運的網路搜尋引擎。該服務起源於微軟之前的搜尋引擎：MSN Search、Windows Live Search 以及後來的 Live Search。 Bing 提供多種搜尋服務，包括網頁、影片、圖像和地圖搜尋產品。它是使用 ASP.NET 開發的。 Bing 是微軟Live Search 的替代品，由微軟執行長 Steve Ballmer 於2009 年5 月28 日在加州聖地牙哥舉行的All Things Digital 會議上揭曉，並於2009 年6月3 日發布。當時值得注意的新功能包括清單輸入查詢時的搜尋建議以及基於Powerset 語義技術的相關搜尋清單（稱為...
Brave Search
search.brave.com
Brave Search 不會追蹤您或您的查詢。曾經。私密、獨立、透明，Brave Search 是 Google 的真正替代品。
You.com
you.com
為您總結網路的私人搜尋引擎。
Yandex Search
yandex.com
Yandex Search 是俄羅斯公司 Yandex 旗下的網路搜尋引擎。它是Yandex的核心產品。
百度
baidu.com
百度公司（中文：百度；拼音：Bǎidù，意為“一百次”，英語化 BY-doo）是一家專注於互聯網相關服務和產品以及人工智能 (AI) 的中國跨國科技公司，總部位於北京海淀區。它是全球最大的人工智慧和互聯網公司之一。該集團的控股公司在開曼群島註冊成立。百度於2000年1月由李彥宏和徐直軍創立。百度搜尋引擎目前是Alexa網路排名中的第三大網站。百度起源於 RankDex，這是李彥宏於 1996 年開發的早期搜尋引擎，之後於 2000 年創立了百度。百度提供各種服務，包括中文搜尋引擎以及名為百度地圖的地圖服務。百度提供約 57 項搜尋和社群服務，例如百度百科（線上百科全書）、百度網盤（雲端儲存服務...
Yahoo Search
yahoo.com
搜尋引擎可協助您準確找到所需內容。從整個網路中找到最相關的資訊、影片、圖像和答案。
Startpage
startpage.com
搜尋和瀏覽網路而不會被追蹤或成為目標。 Startpage 是世界上最私密的搜尋引擎。使用 Startpage 來保護您的個人資料。
Ecosia
ecosia.org
Ecosia 利用您搜尋所得的廣告收入在最需要的地方種植樹木。透過使用 Ecosia 進行搜索，您不僅可以在我們的星球上重新造林，還可以幫助我們的種植計畫周圍的社區為自己建立更美好的未來。試一試！
Swisscows
swisscows.com
Swisscows 是一個資料安全的搜尋引擎。我們非常重視用戶的隱私權。
Qwant Search
qwant.com
搜尋引擎對您一無所知，但卻改變了一切：零追蹤您的搜尋、零個人資料使用、零導向廣告。
搜狗
sogou.com
搜狗搜尋是全球第三代互動式搜尋引擎，支援微信公眾號和文章搜尋、知乎搜尋、英文搜尋及翻譯等，透過自主研發的人工智慧演算法為用戶提供專業、精準、便利的搜尋服務。
Seznam
seznam.cz
造訪量最大的捷克網路入口網站，提供搜尋引擎、電子郵件、時事新聞、天氣預報和有用的連結。 Seznam.cz 是捷克共和國的入口網站和搜尋引擎。由 Ivo Lukačovič 於 1996 年在布拉格創立，是捷克共和國的第一個入口網站。
360搜索
so.com
360搜尋是安全、精準、可信賴的新一代搜尋引擎，依賴360母品牌的安全優勢，全面攔截各類釣魚詐欺等惡意網站，提供更放心的搜尋服務。 360搜尋 so靠譜。
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc是越南語搜尋引擎，專注於開發越南語語言處理能力，優化搜尋結果以適應越南人的需求。