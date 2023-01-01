替代項 - 네이버 지도
Google Maps
google.com
Google 地圖是 Google 開發的網路地圖服務。它提供衛星圖像、航空攝影、街道地圖、360°互動式街道全景（街景）、即時交通狀況以及步行、汽車、自行車和飛機（測試版）或公共交通的路線規劃。 2020 年，每月有超過 10 億人使用 Google 地圖。Google 地圖最初是Where 2 Technologies 的 C++ 桌面程式。 2004年10月，該公司被Google收購，並將其轉變為網路應用程式。在額外收購了一家地理空間資料視覺化公司和即時交通分析儀後，Google 地圖於 2005 年 2 月推出。該服務的前端使用 JavaScript、XML 和 Ajax。 Googl...
Waze
waze.com
Waze（希伯來文：ווййז，以前稱為 FreeMap Israel）是 Google 旗下的一款 GPS 導航軟體應用程式。它適用於支援 GPS 的智慧型手機和平板電腦。它提供逐段導航資訊以及用戶提交的旅行時間和路線詳細信息，同時透過行動電話網路下載與位置相關的資訊。 Waze 將其應用程式描述為社群驅動的 GPS 導航應用程序，可免費下載和使用。 以色列公司 Waze Mobile 開發了 Waze 軟體。 Ehud Shabtai、Amir Shinar 和 Uri Levine 創立了該公司。兩家以色列創投公司 Magma 和 Vertex Ventures Israel 以及美...
Yandex Maps
yandex.com
即使您沒有確切的地址，Yandex.Maps 也能協助您找到目的地 — 取得搭乘大眾運輸、開車或步行的路線。
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap 是免費的 wiki 世界地圖。
百度地图
map.baidu.com
瀏覽地圖、搜尋地點、查詢公車駕駛路線、查看即時路況，您的旅遊指南、生活助理。提供地鐵線圖瀏覽，乘車方案查詢，以及準確的票價和時間資訊。 Baidu Maps (百度地圖) is a desktop and mobile mapping solution similar to Google Maps, but covering only the Greater China region.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - 地圖 - 路線 - 方向 - 從 A 到 B 的所有路線合而為一
Qwant Maps
qwant.com
地圖服務可以找到正確的地址並引導您四處走動，而無需追蹤您。
腾讯地图
map.qq.com
提供全國400多個城市的地圖瀏覽、地址查詢、興趣點搜尋、公交換乘、駕車導航、公車路線及站點查詢等多項服務. Tencent Maps is a desktop and web mapping service application and technology provided by Tencent, offering satellite imagery, street maps, street view and historical view perspectives, as well as functions such as a ute plan. .
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps是華為為HarmonyOS、Android和iOS作業系統裝置提供的基於TomTom的地圖服務。它提供衛星影像、航空攝影、3D 環境視圖、路線規劃導航、平視顯示器以及步行、汽車、自行車和公共交通的路線規劃。