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替代項 - 네이버 주소록

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google 通訊錄是 Google 的聯絡人管理工具，可在其免費電子郵件服務 Gmail 中作為獨立服務使用，並作為 Google 面向業務的網路應用套件 G Suite 的一部分。

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

您可以使用 iCloud.com 上的「通訊錄」來讓您的聯絡人井井有條且易於找到。您所做的更改會自動顯示在 iCloud.com 上以及您設定 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的「通訊錄」應用程序，或 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook。

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

適合專業人士、團隊和小型企業的最直觀的聯絡人管理應用程式。使用 Contacts+ 輕鬆管理您的關係。

Outlook People

Outlook People

live.com

People 是一款聯絡人管理應用程式和通訊錄。它允許用戶組織和連結來自不同電子郵件帳戶的聯絡人

Zoho ContactManager

Zoho ContactManager

zoho.com

通訊錄管理軟體，清爽簡單。 Zoho ContactManager 是一款線上聯絡人管理軟體，可讓您在一個地方組織聯絡人、任務和交易。

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