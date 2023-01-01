替代項 - Navattic
Supademo
supademo.com
利用人工智慧創造引人入勝的互動式產品演示。 推動產品採用、協助客戶成功並加速入職 - 免費且無需程式碼。
Guideflow
guideflow.com
使用互動式產品簡報平台 Guideflow 在幾秒鐘內建立互動式簡報和逐步指南。捕獲、自訂、分享和分析您的指南流程！
Storylane
storylane.io
Storylane 協助公司在 10 分鐘內建立並與潛在客戶分享互動式產品展示。使用 StoryLane 的互動式產品簡報軟體吸引使用者並提高轉換率。
Vivun
vivun.com
B2B 銷售必須改變。以透明度和信任贏得當今有銷售業績的買家。 Vivun 的人工智慧平台使企業能夠重新定義買家體驗、在競爭中脫穎而出並加速營收成長。透過處於最前沿的解決方案組織，公司可以使銷售與產品保持一致，為團隊提供可重複的工作流程，提供按需產品專業知識，並贏得更多交易。
Instant Demo
instantdemo.co
合格的潛在客戶正在等待演示。 建立互動式產品演示，以限定和轉換網站上的潛在客戶，透過對外銷售提高產品參與度，或完全自動化演示體驗。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連...
HowdyGo
howdygo.com
可轉化的互動式產品演示。解鎖您的潛在客戶的“啊哈”時刻。 以 HTML 格式捕捉您的 SaaS，向他們展示一個互動式故事。
Rivia.AI
rivia.ai
建立互動式產品演示。 使用我們的無程式碼演示創建平台建立獲勝的產品演示。
Tourial
tourial.com
讓買家直接從您的網站與您的產品互動。 當自助服務不可行（或真的很難）時，互動式簡報將使您更加以產品為主導，而無需巨大的提升。
SnackWyze
snackwyze.com
簡單的演示自動化，適合想要保持簡單的售前團隊。14 天免費試用。
Demoboost
demoboost.com
演示體驗大賣！輕鬆建立、分享和追蹤您的產品展示。大規模、高效地個性化演示快速、輕鬆地創建演示– 無需代碼，也無需技術部門的幫助針對每個用例和客戶進行個性化– 徽標、數字、內容：您可以隨意使用不要重複做同樣的事情– 建立可重複使用且個人化的示範庫
Demostack
demostack.com
Demostack 幫助收入團隊輕鬆地以最佳方式展示產品。我們的平台可讓您啟動演示環境並為每個買家量身定制故事 - 一切只需幾分鐘，無需任何程式碼。無需將螢幕截圖連結在一起來重新創建您的產品體驗 - 我們一流的技術會自動捕捉您產品的所有花哨功能，因此您的演示環境的外觀和行為就像真實的環境一樣。無需花費數週時間進行客製化演示即可製作一個能引起共鳴的故事，並更快地贏得更多交易。誰可以從 Demostack 中受益？ Demostack 幫助 SaaS 收入團隊（銷售、行銷、客戶成功、合作夥伴）能夠分享相互聯繫的產品故事、推動對話並加速收入成長，從而使工程團隊能夠專注於建立出色的產品，而不是管理簡報...
TechTorch
techtorch.io
技術解決方案，更快。更好的。更便宜。我們以 10 倍的速度、品質和價值來應對技術機會。聯絡我們 值得信賴 速度提高 60% 成本降低 52% 90% CSAT (NPS) 在我們的專業服務中，我們的團隊利用人工智慧驅動的平台來應對最複雜的 IT 和技術挑戰。探索技術供應商的 TechTorch &
Folio
folio.la
Folio 是一款互動式產品簡報軟體，適合個人、小型團隊和新創公司創建產品演示並講述引人入勝的故事，而無需編碼技能。
StoryScale
storyscale.com
改變你的簡報方式。永遠。 在你的網站上。在你的銷售堆疊中。使產品簡報成為自助服務。幫助潛在客戶跨越「考慮鴻溝」。用產品合格的機會填滿您的管道。
Instruqt
instruqt.com
向開發人員提供教育和銷售的最佳方式 開發人員不想被賣給——他們想要親自發現工具。透過 Instruqt 的虛擬 IT 實驗室，使用者可以在即時沙箱環境中立即體驗您的產品。
Lancey
getlancey.com
將您的產品變成互動式產品演示。 使用您的產品作為強大的成長引擎，將更多訪客和潛在客戶轉化為客戶。
Floik
floik.com
在幾分鐘內展示您產品的強大功能 將您的產品流程轉化為互動式內容 - 演示、影片和逐步指南。全部在一個平台上。
Fable
sharefable.com
製作令人驚嘆的可轉換演示。 讓您的買家透過個人化簡報體驗您產品的強大功能，並看到您的轉換率飆升。
TestBox
testbox.com
解放你的賣家。啟用您的買家。 為您的銷售團隊提供可靠、個人化、人工智慧生成的產品演示和即時沙箱，以便他們能夠專注於贏得更多，而不是管理演示環境。
Saleo
saleo.io
第一個也是唯一的現場演示體驗平台 Saleo 將您現有的演示環境轉變為令人難以置信的數據完整的演示，從而贏得更多交易。 Saleo 使用我們的無程式碼 AI 建模引擎與您的生產或演示環境同步，以提供最真實、最強大的演示功能。
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare 的即用型解決方案為軟體培訓、銷售展示和 POC 沙箱提供安全、專業的虛擬 IT 實驗室。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
SmartCue
getsmartcue.com
透過無程式碼、自助產品示範解決方案加速您的銷售成長，並提高產品採用率和保留率！ 使用我們的互動式產品演示軟體提高轉換率！