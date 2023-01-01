Natural Language Playlist
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Natural Language Playlist」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Natural Language Playlist 探索語言和音樂之間豐富而複雜的關係，並使用 Transformer 語言模型來建立播放清單。由於缺乏更好的術語，音樂推薦是「閉門造車」的事情。你必須等待一周才能聽到你的歌曲，找到合適的歌曲電台，或者希望演算法能說出你正在尋找的內容。透過讓您直接查詢智慧音樂推薦，我希望能夠拓寬您的音樂視野，讓您接觸到一些好聽的音樂。
網站： naturallanguageplaylist.com
免責聲明：WebCatalog 與 Natural Language Playlist 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。