Natural Language Playlist 探索語言和音樂之間豐富而複雜的關係，並使用 Transformer 語言模型來建立播放清單。由於缺乏更好的術語，音樂推薦是「閉門造車」的事情。你必須等待一周才能聽到你的歌曲，找到合適的歌曲電台，或者希望演算法能說出你正在尋找的內容。透過讓您直接查詢智慧音樂推薦，我希望能夠拓寬您的音樂視野，讓您接觸到一些好聽的音樂。

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