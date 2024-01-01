替代項 - MyWebAR
ROAR
theroar.io
ROAR Editor 是一流的工具，只需點擊幾下即可創建您自己的高品質擴增實境體驗。它是為非技術用戶設計的。無論您需要個人使用還是商業用途，ROAR 都將為您提供全套 AR 功能，幫助您測試、遊玩並為您的客戶、合作夥伴和朋友提供完全身臨其境的用戶體驗。 ROAR 編輯器包含所有主要的擴增實境功能，包括視訊、音訊、操作按鈕 (CTA)、圖像、文字、3D 模型，甚至 CPG 產品的其他事實。
UniteAR
unitear.com
創新的無編碼擴增實境 SaaS 平台 UniteAR 提供尖端的擴增實境 (AR) 解決方案，無需編碼技能，使每個人都可以進行 AR 創作。透過 UniteAR，使用者可以打造引人入勝的 AR 體驗，這些體驗可在 AR 應用程式和 WebAR 平台上無縫運行，從而為其內容提供多樣化的覆蓋範圍。帶有您的企業名稱的個人化 WebAR URL UniteAR 允許使用者使用自己的企業名稱自訂 WebAR URL，從而為他們在 AR 世界中提供獨特的品牌數位空間。此功能不僅增強了其品牌影響力，還確保了令人難忘的用戶體驗。適用於 Android 和 iOS 的自訂 AR 應用程式 除了 WebAR 之外...
Wikitude
wikitude.com
高通旗下的 Wikitude 是行動擴增實境 (AR) 技術領域的知名先驅，也是許多屢獲殊榮的智慧型手機、平板電腦和智慧眼鏡 AR 解決方案背後的公司。其完全內部開發的 AR 技術可透過其核心產品 Wikitude AR SDK 和許多免費產品獲得，使數千個應用程式、品牌、機構、開發人員和 AR 愛好者能夠實現他們的專案目標。 Wikitude 擁有數以萬計的開發者帳戶和已發布的 AR 應用程序，是領先的 AR 技術提供商。
Blippbuilder
blippar.com
創建 AR 的簡單而強大的方法是使用 Blippbuilder。此設計工具易於學習，可讓您為印刷材料（海報、印刷廣告、活動展位或書籍等任何內容）添加一層互動性。透過動畫、遊戲或 3D 模型將其變為現實。新增購買連結、收集用戶回饋、展示如何使用您的產品等等。
Hololink
hololink.io
Hololink 是一款基於網路的擴增實境編輯器，可透過視覺無程式碼解決方案和業界領先的影像辨識來建立 AR。在 Hololink 中創建的 AR 直接在行動瀏覽器中提供服務，無需使用應用程序，使得從創建到最終用戶的整個過程 100% 基於瀏覽器。無限可擴展，非常適合沉浸式網路上的任何行銷或溝通管道。使用 3D 模型、動畫、視訊、圖像和音訊直接在瀏覽器中建立 AR。只需拖放即可定位您的內容。讓您的 AR 沉浸式體驗並與多個連接的場景進行交互，只需單擊即可發布。自訂一切，從載入畫面和載入微調器到所有內容，直接在編輯器中將動畫新增至非動畫物件。使用綠幕使您的影片彈出。 Hololink 自豪地在丹...
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ...