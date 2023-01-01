My NextDNS

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
管理 NextDNS 設定。現代網路的新防火牆。 NextDNS 可以保護您免受各種安全威脅，阻止網站和應用程式中的廣告和追蹤器，並在所有裝置和所有網路上為兒童提供安全且受監管的網路。
網站： nextdns.io
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