替代項 - My AskAI

Bot Libre

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與數千個人工智慧機器人聊天，或創建您自己的人工智慧機器人 Bot Libre 可讓您創建自己的聊天機器人、訓練它們並與其他人分享。 與我們開放的機器人目錄中的數千個機器人聊天。與想要成為你朋友的機器人、想要成為你女朋友或男友的機器人、想要統治世界的機器人、模仿歷史或名人的機器人聊天。 Bot Libre 還支援聊天室、即時聊天和論壇。您甚至可以將聊天機器人添加到聊天室。 將您的機器人連接到社交媒體、Facebook、Twitter、IRC、電子郵件、Telegram、簡訊等。 您可以用多種不同的語言進行真實的語音和語音聊天。 從我們的頭像庫中選擇您的機器人的圖像、影片或 3D 動畫...