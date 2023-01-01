Mr. Cooper

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無壓力置業，觸手可及。 與庫柏先生一起追蹤您的抵押貸款比以往任何時候都更加方便。快速付款、監控您的 FICO® 評分*，並查看利用您的房屋淨值的客製化方式，或快速聯繫抵押貸款專家以獲得按需協助。 Cooper 先生的前身是 Nationstar Mortgage Holdings Inc.，成立於 1994 年，總部位於德克薩斯州達拉斯地區。

網站： mrcooper.com

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