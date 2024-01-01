替代項 - MOSTLY AI
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
K2View
k2view.com
在K2view，我們相信每個企業都應該能夠利用其數據變得像行業中最好的公司一樣具有顛覆性和敏捷性。 我們的數據產品平台提供對業務重要的任何事物的可信、整體和即時視圖 - 無論是客戶、供應商、員工、訂單、貸款還是患者。 這個平台支援許多用例，包括Customer 360、測試資料管理、資料隱私、雲端遷移、遺留應用程式現代化等，與任何其他替代方案相比，它可以在不到一半的時間內以一半的成本交付業務成果。 K2view 資料產品平台可在數週內完成部署、線性擴展並動態適應變化。它支援雲端、本地或混合環境中的現代資料架構—資料網格、資料結構和資料中心。 數據最密集、最具前瞻性的公司都依賴 K2vi...
CVEDIA
cvedia.com
CVEDIA 加速自主應用程式的開發。我們致力於突破電腦視覺的界限，致力於透過模擬和感測器建模、大數據管理、系統整合和神經網路訓練來解決客戶最具挑戰性的問題。
GenRocket
genrocket.com
透過企業測試資料產生實現連續測試我們的系統旨在幫助 QA 團隊以低成本產生他們所需的精確測試資料 GenRocket 是測試資料管理和測試資料生成工具產生器的未來 -
Gretel.ai
gretel.ai
開發人員的綜合資料平台。 產生與真實資料具有相同特徵的人工資料集，以便您可以在不損害隱私的情況下開發和測試 AI 模型。
Syntheticus
syntheticus.ai
大規模產生高品質且合規的合成數據，完美模仿根據您的業務和分析需求量身定制的現實世界數據。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
syntheticAIdata
syntheticaidata.com
我們幫助各行業的企業克服獲取高品質資料來訓練其視覺人工智慧模型的挑戰。我們的解決方案產生合成數據，使客戶能夠輕鬆地大規模創建不同的數據集。透過利用 SyntheticAIdata Enterprise，客戶可以獲得許多好處，包括大幅降低成本、隱私和法規遵循，並更快地將其 AI 產品推向市場。 在當今競爭激烈的市場中，人工智慧模型的準確性起著至關重要的作用。利用合成數據可以提高這些模型的準確性，使其成為希望在競爭中保持領先地位的企業需要考慮的關鍵因素。 合成資料是現代深度學習（尤其是電腦視覺）中興起的最有前途的技術之一。 SynthesisAIdata 受到 Microsoft for S...
KopiKat
kopikat.co
KopiKat 是一款革命性的生成資料增強工具，可在不改變網路架構的情況下提高 AI 模型的準確性。 KopiKat 透過建立原始影像的新副本，同時保留所有基本資料註釋，擴展了標準資料增強方法。其結果是一個豐富的模型，其品質和多樣性超過了傳統資料增強技術產生的模型。
Securiti
securiti.ai
Securiti 是資料指揮中心的先驅，該中心是一個能夠安全使用資料和 GenAI 的集中式平台。它跨混合多雲環境提供統一的資料智慧、控制和編排。全球大型企業依靠 Securiti 的資料指揮中心來實現資料安全、隱私、治理和合規性。 Securiti 榮獲許多行業和分析師獎項，包括RSA 授予的「最具創新性新創公司」、《福布斯》授予的「25 強機器學習新創公司」、CB Insights 授予的「最具創新性人工智慧公司」、 Gartner 授予的「資料安全領域最酷供應商」、以及 Forrester 的「隱私管理浪潮領導者」。
YData
ydata.ai
YData幫助數據科學團隊透過提高數據品質來加速人工智慧開發。
Broadcom
broadcom.com
Broadcom Inc. 是全球技術領導者，設計、開發和提供廣泛的半導體、企業軟體和安全解決方案。 Broadcom 領先的產品組合服務於雲端、資料中心、網路、寬頻、無線、儲存、工業和企業軟體等關鍵市場。我們的解決方案包括服務供應商和企業網路和儲存、行動裝置和寬頻連線、大型主機、網路安全以及私人和混合雲端基礎設施。 Broadcom 是一家特拉華州公司，總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾托。
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai 透過消除隱私和資料可用性之間的權衡，使所有技術資料消費者的資料存取民主化。 Tonic 的解決方案合成了安全、高保真版本的生產數據，不含敏感資訊和 PII。 各行業的數百個客戶都依靠 Tonic.ai 來建立資料驅動的軟體並微調 ML 訓練模型。他們獲得生產數據的所有價值，而無需實際複製組織中的敏感數據，從而解鎖戰略數據資產以供跨職能使用，從工程到業務運營，甚至用於演示的銷售團隊。憑藉高品質的數據，團隊可以減少缺陷並加快交付速度，同時擁有強大的安全態勢