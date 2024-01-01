替代項 - MonkeyLearn
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
scite.ai
scite.ai
scite 是一種工具，用於幫助研究人員透過智慧引文更好地發現和理解科學文章。 智慧引文允許使用者透過提供引文上下文和描述其是否為所引用的主張提供支持或對比證據的分類來查看科學論文是如何被引用的。搜尋超過 8 億條智慧引文。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智慧和網路思維產生想法和洞察力。 InfraNodus 結合了文字分析、網路視覺化和 GPT-3 AI，幫助您研究話語，增強您的閱讀、寫作和研究工作流程。 從多個導入來源獲取任何文本的摘要概述，揭示主要主題及其之間的關係，識別模式和差距，發現正確的問題以推進您的思考和研究。
AfforAI
afforai.com
最大限度提高生產力的第二大腦。 Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。
Iris.ai
iris.ai
用於您研究的強大工具。我們建構了世界領先的人工智慧引擎，用於科學文本理解。該引擎應用於文獻綜述、資料提取、上市後監控或涉及數千份文件（如論文或專利）的任何其他任務，將使您的生活變得更加輕鬆。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Cohere
cohere.com
讓 NLP 成為每個開發人員工具包的一部分。 利用語言理解的力量。加入使用 Cohere 的開發人員和企業的行列，以以前難以想像的規模生成、分類和組織文本。
Enago Read
read.enago.com
使用 RAx 加速文獻分析和理解 - 智慧助理可輕鬆探索、整理見解並組織您的研究描述。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自動化專業人員的無程式碼人工智慧。 最後，這是一個一體化平台，無需程式碼即可為文字和文件流程建立企業級人工智慧自動化。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
tinq.ai
tinq.ai
一個 API 可滿足您的所有文字分析需求。 Tinq.ai 是一個簡單的自然語言處理工具。它可以幫助您輕鬆地在專案中實施文字分析。
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI 是一個產生和改寫任何文字的工具。使用 ReText.AI 透過人工智慧提高文字品質。
Convai
convai.com
在遊戲和虛擬世界應用程式中為您的角色提供類人的對話功能。
Text2data
text2data.com
分析完成後，您將看到文件的總體得分以及帶有突出顯示短語的輸入文字。如果您認為某些單字應該具有不同的極性，那麼檢查否定非常重要
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基於 Python 的內部腳本引擎，該引擎為不熟練的使用者配備了自動腳本產生器。然後使用者可以使用現有的GUI或可程式腳本語言來操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款無程式碼 AI 文字分類工具，可讓您根據自己的資料在一個下午訓練最新、最好的 AI 模型。最受歡迎的用例是基於電話、郵件或聊天來解釋、分析和自動化客戶支援工作流程。這使您有利於了解是什麼導致了負面的客戶體驗。 AI 模型適用於 100 多種語言，您可以同時將相同模型用於多種語言。
Yabble
yabble.com
Yabble 可以創建即時洞察，以便您可以立即採取行動。從世界上第一個 ChatGPT 插件到一套可即時計算、匯總和與您的數據聊天的工具 – Yabble 是一家同類首創的尖端技術公司，通過節省時間的專有 AI 產品徹底改變了見解和文本分析，提高生產力，推動業務成長。作為基於改變遊戲規則的自動化人工智慧產品建構的首個平台，我們幫助品牌從各個角度探索非結構化文字數據，豐富他們的客戶理解並產生推動成長和創新的變革性見解。 Yabble 產品可讓您使用我們的 AI 支援工具套件和業界領先的 ChatGPT 外掛程式在創紀錄的時間內深入研究數據。使用專有演算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屢獲殊榮的人工智慧資料擷取軟體。透過結合電腦視覺和自然語言處理 (NLP)，我們的人工智慧模型能夠以前所未有的準確性理解和解釋任何類型的文件。我們的技術為自動資料擷取設定了新標準：類似人類的準確性，無需繁瑣的配置和設定。只要上傳文檔，系統就會擷取相關訊息，讓結構化資料觸手可及。與下游系統的無縫整合可以輕鬆改變業務流程，同時節省金錢和時間。獲獎者 - Credit Strategy 貸款獎，2023 年“最佳技術合作夥伴”。
unitQ
unitq.com
unitQ 是回饋循環中缺少的一環，可根據使用者回饋提供人工智慧驅動的見解，幫助您打造高品質的產品、服務和體驗。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等類別領先公司依靠unitQ 來推動成長、減少客戶流失並建立忠誠度。
Prosa.ai
prosa.ai
我們是一家人工智慧公司，開發基於印尼自然語言處理和深度學習的解決方案。我們的重點是讓企業能夠更有效地與客戶互動，透過創新的人工智慧技術簡化營運並增加業務價值。
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus 是一款跨平台 Prompt Engineering IDE，可協助您利用生成式 AI 的強大功能增強應用程式和工作流程。一個強大的遊樂場，所有提供者和法學碩士。設備同步、即時協作、完全可追溯性等等...... 用例： * 利用人工智慧增強應用程式和服務 * 開發人工智慧集成 * 利用人工智慧實現工作流程自動化
Knots
knots.io
充滿信心地實現 Zendesk 自動化。 Knots 為 Zendesk 提供單一自動化解決方案，可透過無程式碼應用程式或自訂程式碼交付。今天就開始為您的客服人員精簡時間並取悅您的客戶。
ADVANCE.AI
advance.ai
榮獲新加坡金融管理局和新加坡金融科技協會頒發的 2023 年全球金融科技獎的東協金融科技獎。 ADVANCE.AI 是東南亞領先的端到端 SaaS 風險管理公司，為企業客戶提供 KYC/KYB 數位身分、合規性、詐欺預防和流程自動化服務。 ADVANCE.AI 成立於 2016 年，總部位於新加坡，是人工智慧、風險管理和數位借貸解決方案的領導者。目前與銀行、金融服務、金融科技、支付、零售和電子商務等領域的 500 多家企業客戶合作。 ADVANCE.AI 因其創新的人工智慧和金融科技解決方案在創造新的成長機會、促進金融包容性和加強整個東協地區金融服務的提供方面獲得認可。 ADVANCE....
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity 建立自然語言處理產品和 API 來處理非結構化資料並從文字中提取資訊。 Plasticity 提供預先建置的解決方案來理解非結構化資料和自然語言處理的 API 端點。因此，無論您是在尋找現成的產品還是建立自己的產品，我們都能滿足您的需求。如今，我們幫助政府機構和數百家技術、法律和醫學公司從文本中提取資訊。
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API 提供大量現成的分類器和自然語言處理服務，可用於廣泛的應用程序，包括：情感分析、主題分類、語言檢測、主觀性分析、垃圾郵件檢測、閱讀評估、關鍵字和文本提取等等。所有服務都可以透過我們強大的 REST API 訪問，使您可以立即開發自己的智慧應用程式。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到