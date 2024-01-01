替代項 - MonkeyLearn

Yabble

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Yabble 可以創建即時洞察，以便您可以立即採取行動。從世界上第一個 ChatGPT 插件到一套可即時計算、匯總和與您的數據聊天的工具 – Yabble 是一家同類首創的尖端技術公司，通過節省時間的專有 AI 產品徹底改變了見解和文本分析，提高生產力，推動業務成長。作為基於改變遊戲規則的自動化人工智慧產品建構的首個平台，我們幫助品牌從各個角度探索非結構化文字數據，豐富他們的客戶理解並產生推動成長和創新的變革性見解。 Yabble 產品可讓您使用我們的 AI 支援工具套件和業界領先的 ChatGPT 外掛程式在創紀錄的時間內深入研究數據。使用專有演算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神...