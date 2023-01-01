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Moneycontrol 應用程式是亞洲排名第一的商業和金融應用程式。使用 Moneycontrol 應用程式在您的智慧型手機上追蹤印度和全球金融市場的最新動態。它涵蓋了 BSE、NSE、MCX 和 NCDEX 交易所的多種資產，因此您可以輕鬆追蹤指數（Sensex 和 Nifty）、股票、期貨、選擇權、共同基金、商品和貨幣。使用投資組合和觀察清單監控您的投資。隨時了解我們的新聞和個人理財部分涵蓋的廣泛新聞。透過 CNBC AWAAZ（印地語）、CNBC BAJAR（古吉拉特語）和 CNBC PRIME HD 的直播，獲得專家的觀點、對金融市場的深入報告和分析。

網站： moneycontrol.com

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