替代項 - Monetate
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。AfterShip 於 2014 年 5 月獲得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 萬美元 A 輪投資。
Duda
duda.co
使用 Duda 專業網站建立器大規模建立和銷售高轉換率網站。開始免費試用。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Digital First AI
digitalfirst.ai
利用人工智慧在幾秒鐘內創建並執行行銷計劃。 利用人工智慧為您的企業找到最佳的成長駭客策略。 將行銷轉向自動駕駛並實現成長。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Simplero
simplero.com
您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Awin
awin.com
透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的無程式碼、人工智慧驅動的 CDXP，具有本地建置和整合的超個人化行銷執行管道。
Instapage
instapage.com
透過唯一旨在大規模創建、個人化和優化點擊後著陸頁的著陸頁平台，將您的廣告點擊轉換為轉換。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
Evolup
evolup.com
Evolup 是唯一一個 100% 致力於創建聯盟商店、由人工智慧提供支援的解決方案。免費試用 7 天，無需信用卡！
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
Offer18
offer18.com
績效行銷平台。 為聯營公司、廣告商和廣告網路提供協助，幫助他們追蹤、優化和衡量其網路的效能。
Regie.ai
regie.ai
完全個人化的銷售推廣已經到來。使用 Regie.ai 在幾秒鐘內傳遞相關的銷售訊息。
Involve Asia
involve.asia
Involve 是領先的聯盟行銷平台，可協助合作夥伴和廣告商增加馬來西亞的線上收入。立即加入我們的聯盟網絡！
Marketcall
marketcall.com
按次付費聯盟網路 Marketcall 是市場上的最佳選擇。超過兩百項按通話付費優惠
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
AutoOptimize
autooptimize.ai
透過自動 A/B 測試優化您的網站。 AutoOptimize 為您提供 50 個高效能範本 A/B 測試，經證明可在 90 天內將轉換率提高高達 30%。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Admitad
admitad.com
新一代績效行銷。 適合各種規模的廣告商、出版商和影響者的一套解決方案。
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Lavender
lavender.ai
Lavender 幫助世界各地數以千計的賣家更快地撰寫更好的電子郵件，在更短的時間內獲得更積極的回應。 G2 評分為 4.9/5。
Mutiny
mutinyhq.com
將您的網站變成您的第一收入管道。 95% 的網路訪客不會在您的通用網站上進行轉換。 Mutiny 可以輕鬆地在您的網站上定位和轉換更多 B2B 買家，無需程式碼網路個人化。
Luna.ai
luna.ai
尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Appcues
appcues.com
用戶入門只是一個開始。 Appcues 讓產品主導的團隊能夠在沒有開發人員的情況下衡量和提高產品採用率。建立一個免費帳戶即可開始。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Attribution
attributionapp.com
歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度的客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
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A/B 測試軟體 Convert.com - 專注於使用 A/B 測試軟體、多變量測試軟體或對比測試軟體進行轉換率最佳化的代理商和電子商務公司的最佳解決方案。