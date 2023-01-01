替代項 - Mobal
Google My Business
business.google.com
如果您被重新導向到此頁面，則「Google 我的商家」不支援您的瀏覽器。如果您使用的不是最新版本的瀏覽器，「Google 我的商家」可能無法正常顯示或執行
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Kenect
kenect.com
隨時隨地與客戶互動 - 透過手機發送簡訊。將您的銷售線索加倍、產生線上評論、捕獲付款並開始視訊聊天對話，所有這些都透過簡訊進行。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社群的支持下，Moz 建立了使 SEO、入站行銷、連結建立和內容行銷變得簡單的工具。立即開始 30 天免費試用！
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是一家線上聲譽管理和隱私公司，提供軟體和服務，包括：負面 Google 結果、個人品牌、私人資訊保護、暗網掃描等。
Debutify
debutify.com
用更少的時間、更少的精力獲得更多的評論。 Debutify Reviews 簡化了客戶評論的請求、收集和管理，因此您可以更快地獲得更多評論。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一個完整的 Serp 監控工具，可讓您追蹤無限的競爭對手，不問任何問題。哎呀，我們會讓您追蹤盡可能多的內容。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜尋成功的一體化平台 · 透過 BrightLocal 提升排名、提高聲譽並在本地搜尋中脫穎而出。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 透過在簡單的介面中提供可操作的見解，促進了世界上最受歡迎的應用程式和遊戲的成長。 → 免費試用我們！
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Broadly
broadly.com
線上聲譽和客戶體驗軟體可協助您制定線上行銷策略，從而推動客戶推薦、潛在客戶、評論和收入。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 應用程式審核管理和 ASO 工具。分析回饋、管理評分和回覆評論，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下載量。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是多地點品牌的行銷平台。我們幫助 Ace Hardware、Sport Clips 和 Anytime Fitness 等企業透過每個行銷管道與當地受眾建立聯繫。
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket 是一款設計精美的商店定位器，適合您的網站。利用即用型、可自訂且易於安裝的商店定位器節省時間和金錢。適用於任何平台！只需幾分鐘即可獲得您的。
Solocal
solocal.com
我們透過數位科技幫助企業發展。透過免費的數位審核立即獲得個人化建議。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個現代化的、DMS 整合的自動化通訊平台，可以輕鬆地與客戶建立聯繫並轉換為客戶。推動經銷商的服務績效進入快車道。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
Nightwatch
nightwatch.io
追蹤地球上任何位置的搜尋排名。 了解是什麼推動了所有領先搜尋引擎上的搜尋引擎流量和銷售（具體到郵遞區號層級）。
Rannko
rannko.com
Rannko 是一個 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 用戶友好的聲譽管理平台，可讓行銷人員和企業主透過自動化節省時間。產品包括 ✅ 評論管理、 ✅ 社群媒體、 ✅ PowerListings 等等。立即訂閱 Rannko！ 🤩😎🤩😎
Appbot
appbot.co
應用程式審核和評級工具可提升您的整體客戶體驗。 該平台適合認真對待評論和評級的公司。 Appbot 提供世界一流的評論和評級監控、回覆和分析。
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屢獲殊榮的客戶評論軟體公司。獲得更多評論。回應客戶。尋找有關客戶體驗的見解。
Fera
fera.ai
Fera 是一款適用於 Shopify、Wix、BigCommerce 和其他電子商務企業的客戶評論應用程式。它可以讓您輕鬆要求和顯示來自各種管道（包括您自己的管道）的客戶評論、照片和影片。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla 是世界排名第一的業務線索查找和客戶關閉基於雲端的軟體，可協助代理商企業尋找、分析和關閉更多數位行銷服務業務線索。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的銷售點系統和付款處理軟體專為您的工作方式而設計。您將獲得真正關心您的人的 24/7/365 的支持。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
Wooflo Pro
wooflo.pro
Discover Wooflo Pro, an all-in-one Business reputation management tool that helps local businesses collect positive reviews while keeping negative ones private. Send unlimited review requests via email, SMS, and WhatsApp.
Trustmetrics
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Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics will help you collect reviews on autopilot and display them on your website, so you build social proof
ReviewGain
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ReviewGain is an online reputation management SaaS platform built for Small Medium businesses. Our smart review management helps businesses achieve the highest rating in their area and convert their website in a lead generating machine.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus 是一項監控播客的服務。監控所有播客的評論。每小時追蹤您在 175 個國家/地區的排名。每天在您的收件匣中。
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint 透過提供管理客戶評論的自動化解決方案，幫助多地點企業和特許經營商提升本地 SEO，吸引更多自然流量。在它的幫助下，企業可以透過電子郵件、簡訊、WhatsApp 和二維碼等多種管道收集客戶回饋，透過即時警報攔截負面評論，並在Google、Facebook、TripAdvisor 等主要平台上獲得更多正面評論。
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews 是一款創新且經濟實惠的線上評論管理軟體，您可以透過我們易於使用的儀表板請求、回應、顯示和分享評論。您還可以建立自動包含線上評論的自訂數位標牌，以及為您的網站動態產生內容的獎勵調查。
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一個由AI/ML 驅動的雲端平台，供企業和品牌監控和管理所有線上（搜尋、清單、社交、評論網站和線上調查）和線下（本地調查、資訊亭、平板電腦上）的客戶回饋和紙本表格）管道。任何規模的企業（從 1 個地點到 10,000 多個地點）都可以利用該平台來提升其客戶體驗、參與度和聲譽。我們收集即時評級和評論，並使用基於人工智慧的推薦引擎將其轉化為企業可操作的見解。我們相信傾聽客戶的聲音是任何企業成功的最基本的活動。 Famepilot 透過在交易後詢問客戶回饋並幫助企業及時回應來關閉銷售週期。 Famepilot 將評論轉化為收入。 Famepilot 是線上聲譽領域一家策略性...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful 是一個針對本地企業的線上聲譽管理平台。我們幫助企業收集線上客戶評論並被更多潛在客戶選擇。它是創造銷售、增加信任並從競爭對手中脫穎而出的有效工具。該平台的深入報告和分析提供了寶貴的數據，可幫助企業提高線上評級、增加流量並優化客戶體驗。它是如何運作的？ Amazeful 會向您的客戶發送自動訊息/電子郵件，邀請他們留下評論。客戶在 Google、Facebook 或其他類似網站上留下評論。您將獲得一個簡單易用的儀表板，其中包含所有評論，可幫助您監控您的線上聲譽。評論不僅能夠影響消費者的決策，還能增強公司的信譽。將您滿意的客戶變成 5 星評論，成為競爭對手的首選！
2 Step Reviews
2stepreviews.com
什麼是兩步驟審核？ 2 Step Reviews 是一家評論採集公司，幫助本地企業成為客戶在 Google 上搜尋其產品或服務的最佳選擇。它是如何運作的？
SureCritic
surecritic.com
SureCritic 幫助客戶講述他們經歷的真實故事，同時使整個過程對每個人都更加透明。
Riivu
riivu.io
Riivu 是一款評論管理工具，旨在幫助企業獲得有價值的回饋、產生線上評論並透過一系列多功能功能提高其聲譽。 Riivu 協助簡化您的客戶回饋流程，確保您的品牌在網路上大放異彩。
Review Tool
reviewtool.com
使用評論工具的評論產生和管理平台為您的企業獲取更多評論、追蹤您的線上評論並將其顯示在您的網站上。我們是排名第一的評論管理軟體，是 Podium 和 Birdeye 的最佳替代品。
ReviewRev
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為您的客戶提供他們所需的聲譽管理工具。詳細了解 ReviewRev 用於評論管理、社群媒體自動化等的白標解決方案。今天就成為經銷商。
Ratingful
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透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
CustomerLobby
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Avarup
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Avarup 是一個尖端的線上評論管理平台，使企業能夠控制自己的線上聲譽。借助 Avarup，公司可以透過直覺的儀表板輕鬆收集、管理和回應跨不同平台的客戶評論。該平台提供透過電子郵件、簡訊、WhatsApp 和二維碼提出審核請求的工具，使企業能夠主動收集回饋並提高線上評級。 Avarup 的獨特功能包括影片推薦工具、多平台評論整合器、訊息行銷人員、評論儀表板和回應管理器以及評論顯示小工具。此外，Avarup 還提供獨特的評論資料分析工具，為企業提供寶貴的見解，以改善其客戶服務和業務營運。 Avarup 的使命是讓線上聲譽管理成為企業輕鬆成功的旅程。