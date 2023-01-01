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礦工和商人銀行於 1902 年 6 月 10 日由三位當地商人成立，為該鎮的商人和礦工提供服務。我們仍然是一家以社區為中心的小型當地銀行，致力於客戶服務，並希望為客戶提供個人化服務。我們的客戶是人——而不僅僅是數字。我們致力於提供良好的客戶服務—這是我們的目標。

網站： minersandmerchantsbank.com

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