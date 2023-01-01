替代項 - Mixmax

Convin

convin.ai

Convin 是一款由人工智慧支援的聯絡中心軟體，它使用對話智能來記錄、轉錄和分析客戶對話。 Convin 支援全通路聯絡中心，並對通話、聊天和電子郵件進行品質審核。它是您的一站式解決方案，可透過整體提高座席績效、提升客戶體驗並提高聯絡中心投資報酬率，將您的聯絡中心績效提高 3 倍。 👉 Convin 的主要產品： 1. 品質管理系統：它是您的一站式解決方案，包括呼叫監聽、隨機產生器（用於抽樣）、呼叫審計和自訂報告。留下音訊和視訊評論以獲得直覺回饋並提示自動發送報告和回饋。 2. 自動 QA：透過自動 QA 消除隨機抽樣、人為偏差和不準確的評分。監控每一次對話，包括電話、聊天和電子郵件，以了...