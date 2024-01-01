替代項 - Mistral AI
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI 是一個插件，允許使用者從同行評審期刊存取開放獲取的科學文獻。 我們全新的 AI 時代科學專用 Copilot 由 GPT-4 Turbo 提供支持，可供 ScholarAI Premium 用戶使用。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
Anode
codygon.com
Anode 是一種創新的數位解決方案，旨在徹底改變企業的資料品質管理，隨時為您提供協助。 Anode 是一種資料異常檢測工具，可分析您的資料是否有 6 類錯誤，讓您能夠更快、更有效率地深入了解資料。
Composable Prompts
composableprompts.com
可組合提示的使命是徹底改變應用程式與內容互動的方式。 雖然像 GPT 這樣的大型語言模型 (LLM) 從根本上改變了我們與文字資料的交互，但可組合提示相信更進一步。可組合提示確保每個企業，無論其規模或領域如何，都可以以最有效的方式利用法學碩士的本機資料處理功能。 Composable Prompts 是作為建立 AI/LLM 應用程式的平台而開發的。 Composable Prompts 的綜合工具包使企業團隊能夠設計、部署和操作 LLM 支援的任務，從而增強和自動化業務流程和應用程式。 Composable Prompts 套件提供了一種結構化的、特定領域的方法，從基本的、基於文字的互動...
Stability AI
stability.ai
Stability AI 正在建立開放的 AI 工具，幫助我們發揮潛力。使用集體智慧和增強技術設計和實施解決方案。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到