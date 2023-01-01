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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Mission Met 的軟體可促進非營利組織的策略規劃成效和流程。基於 20 多年的策略規劃經驗，並專注於簡單性，我們的軟體可作為與組織策略和執行相關的所有內容的大本營，使您作為執行董事和董事會的工作變得更加輕鬆。

網站： missionmet.com

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