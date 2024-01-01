替代項 - Missinglettr
Meta Business Suite
business.facebook.com
從一處管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有業務活動。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
X Pro
pro.twitter.com
X PROo（以前稱為 TweetDeck）是一款用於管理 X（以前稱為 Twitter）帳戶的社交媒體儀表板應用程式。 TweetDeck 最初是一個獨立的應用程序，後來被 Twitter Inc. 收購並整合到 Twitter 的介面中。 它類似於 Twitter 於 2016 年停產的「儀表板應用程式」。與其他 Twitter 應用程式一樣，它與 Twitter API 交互，允許用戶發送和接收推文以及查看個人資料。截至2010 年6 月，它是最受歡迎的Twitter 應用程序，擁有23% 的市場份額，僅次於Twitter 官方網站，在發布新狀態更新方面擁有45.7% 的市場份額。它...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。截至2020 年6 月，GoDaddy 在全球擁有超過2,000 萬名客戶和7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Buffer
buffer.com
在社群媒體上建立您的受眾並發展您的品牌。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Metricool
metricool.com
分析、管理和發展您的數位形象。 一切都在一處。規劃您的社群媒體內容、查看您的資料並管理您的線上廣告活動。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社群媒體管理工具，可協助企業和機構擴大在社群媒體上的影響力。免費註冊。無需信用卡。
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Planable
planable.io
Planable 是社群媒體活動的指揮中心，受到代理商、自由工作者和行銷團隊的信賴，可用於創建、協作、批准和安排。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Vista Social
vistasocial.com
精心製作的社群媒體管理工具可協助您超越目標
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使行銷團隊能夠透過協作、發布和分析功能在線上發展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
Publer
publer.io
使用 Publer 安排您的 Facebook 貼文、Instagram 貼文、推文、LinkedIn 更新、Pinterest 引腳、Google 我的商家貼文和 YouTube 影片。節省時間、增加流量、專注於您的業務。
Heropost
heropost.io
管理多個社交媒體帳戶，安排無限的帖子，與您選擇的受眾互動，透過深入報告追蹤和分析績效。
UNUM
unum.la
適合現代創作者的工具
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
Hypefury
hypefury.com
您的私人助理，可協助您擴大 Twitter 受眾並從中獲利。我們選擇了 Twitter OG 使用的最佳技術，並將它們變成了一個應用程式： - 無縫創建新內容 - 擴大你的受眾 - 擴大您的電子郵件列表 - 銷售更多產品
Postly
postly.ai
大規模設計和發布您的社群媒體行銷活動。 AI 作家產生高品質的 SEO 內容。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
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radaar.io
一個令人驚嘆的社交媒體管理平台，適合想要吸引追隨者、發布獨特內容和…的品牌、機構和新創公司。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。