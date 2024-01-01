替代項 - Minter.io

LocalStack

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LocalStack 是一個雲端服務模擬器，可以在筆記型電腦或 CI 環境中的單一容器中運作。透過 LocalStack，您可以完全在本機電腦上執行 AWS 應用程式或 Lambda，而無需連接到遠端雲端提供者！無論您是測試複雜的 CDK 應用程式或 Terraform 配置，還是剛開始了解 AWS 服務，LocalStack 都可以協助加快和簡化您的測試和開發工作流程。