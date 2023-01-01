替代項 - Microsoft Word Online
Google Docs
google.com
Google Docs 是一個文字處理器，作為 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括 Google Sheets 和 Google Slides，分別是電子表格和簡報程式。 Google 文件可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式使用。該應用程式與 Microsoft Office 文件格式相容。 該應用程式允許用戶在線上建立、查看和編輯文件，同時與其他用戶即時協作。使用者透過顯示更改的修訂歷史記錄來...
iCloud Pages
icloud.com
Pages 是由 Apple Inc. 開發的文字處理器。它是 iWork 生產力套件的一部分，可在 macOS、iPadOS 和 iOS 作業系統上運行。它也可以在 iCloud 網路上使用。Pages 的第一個版本於 2005 年 1 月 11 日發布，一個月後發布。
Zoho Writer
zoho.com
實力作家。有力的話語。 我們相信言語的力量。這就是我們創建 Writer 的原因，這是一款可在所有裝置上使用的強大文字處理器。與隊友即時協作。免費建立優雅、鼓舞人心的文檔。