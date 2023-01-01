替代項 - Microsoft Bing
Google Search
google.com
搜尋世界各地的信息，包括網頁、圖片、影片等。 Google 有許多特殊功能可以幫助您準確找到所需內容。
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo（也縮寫為DDG）是一個網路搜尋引擎，強調保護搜尋者的隱私並避免個人化搜尋結果的過濾氣泡。 DuckDuckGo 與其他搜尋引擎的區別在於，它不會對用戶進行分析，而是向所有用戶顯示給定搜尋字詞的相同搜尋結果。該公司總部位於大費城賓州保利，截至2020 年8 月擁有100 名員工。公司名稱參考了兒童遊戲「鴨子、鴨子、鵝」。
Brave Search
search.brave.com
Brave Search 不會追蹤您或您的查詢。曾經。私密、獨立、透明，Brave Search 是 Google 的真正替代品。
You.com
you.com
為您總結網路的私人搜尋引擎。
Yandex Search
yandex.com
Yandex Search 是俄羅斯公司 Yandex 旗下的網路搜尋引擎。它是Yandex的核心產品。
百度
baidu.com
百度公司（中文：百度；拼音：Bǎidù，意為“一百次”，英語化 BY-doo）是一家專注於互聯網相關服務和產品以及人工智能 (AI) 的中國跨國科技公司，總部位於北京海淀區。它是全球最大的人工智慧和互聯網公司之一。該集團的控股公司在開曼群島註冊成立。百度於2000年1月由李彥宏和徐直軍創立。百度搜尋引擎目前是Alexa網路排名中的第三大網站。百度起源於 RankDex，這是李彥宏於 1996 年開發的早期搜尋引擎，之後於 2000 年創立了百度。百度提供各種服務，包括中文搜尋引擎以及名為百度地圖的地圖服務。百度提供約 57 項搜尋和社群服務，例如百度百科（線上百科全書）、百度網盤（雲端儲存服務...
네이버 검색
naver.com
Naver 搜尋 截至 2017 年 9 月，Naver 處理了韓國 74.7% 的網路搜索，擁有 4,200 萬註冊用戶。超過 2500 萬韓國人將 Naver 作為預設瀏覽器的起始頁，每天有 2800 萬訪客。 Naver 也常被稱為「韓國的谷歌」。
Yahoo Search
yahoo.com
搜尋引擎可協助您準確找到所需內容。從整個網路中找到最相關的資訊、影片、圖像和答案。
Startpage
startpage.com
搜尋和瀏覽網路而不會被追蹤或成為目標。 Startpage 是世界上最私密的搜尋引擎。使用 Startpage 來保護您的個人資料。
Ecosia
ecosia.org
Ecosia 利用您搜尋所得的廣告收入在最需要的地方種植樹木。透過使用 Ecosia 進行搜索，您不僅可以在我們的星球上重新造林，還可以幫助我們的種植計畫周圍的社區為自己建立更美好的未來。試一試！
Swisscows
swisscows.com
Swisscows 是一個資料安全的搜尋引擎。我們非常重視用戶的隱私權。
Qwant Search
qwant.com
搜尋引擎對您一無所知，但卻改變了一切：零追蹤您的搜尋、零個人資料使用、零導向廣告。
搜狗
sogou.com
搜狗搜尋是全球第三代互動式搜尋引擎，支援微信公眾號和文章搜尋、知乎搜尋、英文搜尋及翻譯等，透過自主研發的人工智慧演算法為用戶提供專業、精準、便利的搜尋服務。
Seznam
seznam.cz
造訪量最大的捷克網路入口網站，提供搜尋引擎、電子郵件、時事新聞、天氣預報和有用的連結。 Seznam.cz 是捷克共和國的入口網站和搜尋引擎。由 Ivo Lukačovič 於 1996 年在布拉格創立，是捷克共和國的第一個入口網站。
360搜索
so.com
360搜尋是安全、精準、可信賴的新一代搜尋引擎，依賴360母品牌的安全優勢，全面攔截各類釣魚詐欺等惡意網站，提供更放心的搜尋服務。 360搜尋 so靠譜。
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc是越南語搜尋引擎，專注於開發越南語語言處理能力，優化搜尋結果以適應越南人的需求。