替代項 - Metro Monitor

Newsmeter

newsmeter.com

Newsmeter 是一項線上全球新聞追蹤服務。它採用屢獲殊榮的技術提供強大的線上新聞媒體監控 SaaS。我們的平台不斷追蹤世界各地的全球新聞來源。到目前為止，我們已從數萬個來源收集了超過 5.1 億條新聞（每 5 分鐘就會添加更多新聞）。 Newsmeter 的用戶可以使用以下功能： - 線上使用者介面，無需安裝即可在線訪問 - 按主題搜尋新聞文章，並根據其主要特徵（例如網域、關鍵字、新聞來源）進行過濾網站、地理資訊- 我們每天平均索引100 萬篇新聞文章。 - 我們的索引平台允許進行競爭對手、地理和趨勢分析。 - 根據新聞文章的主題、來源和位置資訊即時產生客製化報告。 - 關於您預先確定的...