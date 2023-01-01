Meters Music

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Ashdown Engineering 的 Meters 為您帶來一系列圍繞音樂愛好者的生活方式設計的家庭音響產品。時尚且舒適的降噪無線耳機。耳罩式、入耳式、有線或無線 – Meters 耳機和藍牙家庭音響系統將以音樂感動您。

網站： metersmusic.com

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