MENU TIGER 是一款無程式碼線上選單軟體。其二維碼菜單解決方案旨在改善您企業的日常營運。您的客人所要做的就是掃描二維碼、下訂單並使用行動裝置付款。設計針對行動裝置最佳化的線上菜單、餐廳網站和特定於餐桌的二維碼菜單。在一個帳戶中管理多個商店，輕鬆追蹤銷售、客人和成本。開始接受免佣金堂食訂單，並整合非接觸式支付選項 PayPal 和 Stripe（Google Pay 和 Apple Pay）。在您的線上選單上進行促銷活動以增加您的賓客收入。透過在社群媒體上分享您的自訂網站來擴大您的線上形象。收集客戶回饋和訂單歷史記錄以改善您的服務。 MENU TIGER 由QRTIGER 為您提供，QRTIGER 是領先的線上二維碼產生器之一，希爾頓、凱悅、麗思卡爾頓、索迪斯、AMAN 等品牌以及147 個國家/地區的其他企業都在使用它。

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