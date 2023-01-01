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線上個人日記，虛擬和私密，在網路上或私人線上日記。一個你不必分享任何東西的地方，例如寫個人日記。這是一個私人的、虛​​擬的、秘密的、自由的空間，你可以在這裡組織自己，在這裡你可以保存只對你重要的鏈接，在這裡你可以與自己交流。

網站： mentalpage.com

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