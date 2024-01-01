替代項 - MAXST

CLDXR

cldxr.com

CLDXR 是 B2B 用戶的擴充現實雲端資產管理和自助發布平台。它聚合了不同的AR/VR 技術，例如AR.js、Quick Look、WebAR 的8th Wall，以及適用於Android 和iOS 應用程式的ARKit/ARCore，並方便透過統一的Web 介面進行訪問，而無需額外的開發工作。透過同一 Web 介面，使用者可以管理其內容資產、建立專案並將團隊成員指派到相應的專案。還整合了自動二維碼生成、連結管理和廣泛的統計。我們很高興提供我們的技術，包括作為企業解決方案的諮詢，或作為創意和數位機構的解決方案提供商，這些機構不能或不想自己進行 IT 開發，但仍希望為其客戶提供創新解決方案。...