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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

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使用 MathPapa 逐步解決您的代數問題！ MathPapa 可以解您的方程式（並展示作業！），並在您陷入數學作業時為您提供幫助。 特徵： - 求解線性方程式和二次方程式。 - 解線性和二次不等式。 - 圖表方程式。 - 因數二次表達式。 - 逐步的操作順序。 - 評估表達式。 - 求解兩個方程組。

網站： mathpapa.com

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