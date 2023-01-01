替代項 - Marketing Miner
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
Anyword
anyword.com
透過人工智慧精心製作和優化您的文案，獲得更多轉換並推動更多銷售。強大的預測分析會在您發布之前告訴您什麼是有效的。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Contently
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評價最高的內容行銷解決方案：專家內容策略、企業內容行銷平台、全球內容創作者網路。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
Silktide
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透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Epilocal
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Epilocal provides data connectors and automation tools that enable businesses to scale and automate their content operations at an affordable price.
Pressboard
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Award-winning tools for content creators. You create incredible content, our tools do the rest. Pressboard gives you reporting that's just as powerful as your content. Go from content launch to sharing live reports in minutes, instead of days. Pressboard Studio brings together your most important da...
NPAW
npaw.com
NPAW is proud to present its Suite of analytics solution. A powerful, intuitive, and real-time video and application analytics platform that is set to revolutionize the video intelligence industry, allowing OTTs, Telcos, Media Companies and Broadcasters to translate billions of data points into acti...
Web CEO
webceo.com
WebCEO is a next-gen Internet Marketing platform that provides you with 23 powerful tools for keyword research, rank tracking, domain analysis, SEO audits, internal link analysis and backlink tracking, social media management, paid search management, competitor research and more. Web CEO's white-lab...
Clearscope
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Clearscope is the best-in-class SEO content optimization platform that drives search traffic. Our streamlined tools simplify SEO writing so you create first-rate content that ranks. Our text editor is easy to use, share, and teach. In addition to our first-class text editor, we provide: -- AI-powere...
Momently
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在幾秒鐘內為您的品牌或贊助活動建立自訂報告。使用內容分析和 API 透過提供相關內容來吸引讀者。
Bigtincan
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Bigtincan Content Hub 重新定義了銷售、行銷和服務流程，使團隊能夠更聰明、更快速地合作，以獲得最佳結果。 Bigtincan Content Hub 憑藉先進的人工智慧驅動功能和自動化支援購買流程的每個階段，使團隊能夠透過提供更好的客戶體驗來推動業務成果的改善。同時，Bigtincan Content Hub 讓銷售、服務和行銷團隊能夠隨時隨地在任何裝置上以最佳、最成功的銷售內容推動銷售流程。 Bigtincan Content Hub 是業界第一個銷售支援自動化平台。其人工智慧驅動的即時自動化增強了客戶體驗，並為銷售和行銷團隊提供了交付更好業務成果所需的工具。它旨在滿足行...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly 是一個專為內容而建構的分析平台，其設計理念為：最成功的公司是擁有最好內容的公司。然而，在數位內容世界中獲勝並不容易。您需要創建反饋循環並透過數據聆聽觀眾告訴您的內容。透過30 個獨特的關注指標、訂閱者追蹤和受眾細分，內容創作者、分析師、編輯、行銷人員和傳播專業人士可以使用Parse.ly 來： - 透過數據發展業務並改善讀者參與度、轉化率和保留率等關鍵指標- 驅動的見解。 - 根據即時的即時受眾洞察採取行動或分析歷史數據，以清楚地了解過去並規劃未來。借助內建的個人化平台，產品團隊可以使用 Parse.ly 創建由資料支援的動態內容體驗，並由使用者在其網站和 CMS 或 WCM...
Conductor
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Conductor 是全球領先的 SEO 和有機行銷平台。 Conductor 的企業 SEO 和內容行銷平台旨在幫助品牌確保其網站在技術上進行優化，以在搜尋引擎上排名、改進現有頁面並創建新內容以增加自然網路流量。 Conductor 幫助行銷人員了解客戶需求和搜尋行為，使跨職能團隊能夠針對他們的 SEO 策略採取行動。 SoftwareReviews 的 2022 年 SEO 數據象限報告將 Conductor 評為 SEO 解決方案的領導者，並在其 2022 年 SEO 情感足跡報告中評為冠軍。 Conductor 也在 Forrester Wave：2020 年 SEO 平台評估中獲得最...
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Trendemon 是一種Web 個人化和基於帳戶的編排解決方案– 基於目標的旅程編排平台是用於了解客戶旅程並大規模提供個人化體驗的主要中心，鼓勵訪客繼續與您的網站互動– 推動提高業務績效。透過基於歸因的個人化加速您的管道和收入： - 為每個網站訪客提供正確的訊息和資產，幫助他們更快地成為您的客戶。 - 了解您的行銷工作如何影響業務目標，並繪製從初次接觸到贏得交易的客戶旅程。 - 將訪客轉化為客戶，而不僅僅是潛在客戶！
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B2B 行銷與通路和收入相關 Dreamdata 可自動擷取、清理和簡化您的 B2B 上市數據，以提供有關收入驅動因素的完全透明度。
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