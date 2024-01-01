替代項 - Marketcall
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Simplero
simplero.com
您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
Digital First AI
digitalfirst.ai
利用人工智慧在幾秒鐘內創建並執行行銷計劃。 利用人工智慧為您的企業找到最佳的成長駭客策略。 將行銷轉向自動駕駛並實現成長。
Awin
awin.com
透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
Evolup
evolup.com
Evolup 是唯一一個 100% 致力於創建聯盟商店、由人工智慧提供支援的解決方案。免費試用 7 天，無需信用卡！
Involve Asia
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Involve 是領先的聯盟行銷平台，可協助合作夥伴和廣告商增加馬來西亞的線上收入。立即加入我們的聯盟網絡！
Rewardful
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將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
Offer18
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績效行銷平台。 為聯營公司、廣告商和廣告網路提供協助，幫助他們追蹤、優化和衡量其網路的效能。
Admitad
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新一代績效行銷。 適合各種規模的廣告商、出版商和影響者的一套解決方案。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro 聯盟軟體的領導者 使用 Post Affiliate Pro 管理多個聯盟計畫並提升您的聯盟夥伴績效。
GrowSurf
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每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
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適用於線上和線下業務的聯盟行銷和聯盟追蹤軟體。啟動您的聯盟行銷計劃並促進銷售。嘗試 30 天免費試用。
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適用於媒體買家和聯盟行銷人員的廣告追蹤軟體。 線上廣告挑戰的一站式解決方案。
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歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising 是一家數位廣告公司，提供一套客戶獲取解決方案。了解如何吸引目標受眾！
LeadDyno
leaddyno.com
發展和管理您的會員、影響者或推薦計劃。與 Shopify、Stripe 和 25+ 整合同步。免費試用我們的聯盟軟體 30 天。
Referrizer
referrizer.com
全球最先進的行銷自動化平台，為您的本地企業提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
UpPromote
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UpPromote – 聯盟行銷與推薦行銷 使用最受歡迎的聯盟行銷軟體，在您的銷售漏斗中創建以影響者、品牌大使和現有客戶為中心的循環。
Voluum
voluum.com
Voluum 是領先的廣告追蹤軟體。憑藉先進的分析功能以及內建的優化和自動化工具，Voluum 廣告追蹤器將幫助您擴大線上行銷活動規模並從中獲利。
Target Circle
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Target Circle 是一款功能強大的合作夥伴行銷軟體，適用於廣告主、代理商和網路。它允許您的團隊建立、追蹤、管理、分析和優化您的聯盟計劃。該平台旨在有效地經營您的所有合作夥伴，包括附屬機構、影響者、行動應用程式、客戶和媒體買家。其精確的受眾群體定位以及自動合作夥伴計費和付款意味著您的合作夥伴管理變得輕鬆而聰明。此外，您可以從第一天起就透過連接數以萬計的預先整合的 Marketplace 合作夥伴來提升您的計劃。
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為您的客戶和創作者提供順暢的聯盟計劃 激勵、自動化和分析客戶、創作者和社群之間的口碑行銷。
LoudCrowd
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行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...