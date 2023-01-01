取得您的個人人工智慧評論回應產生器。 透過您的個人人工智慧助理撰寫的單獨回复，對每個客戶評論的反應速度提高 3 倍。您的審閱助理會講各種語言，適用於所有類型的審閱。簡單的複製和貼上工具，可直接在評論平台（例如 Google、Booking、Tripadvisor 等）或您最喜歡的線上聲譽管理平台中回應。

網站： mara-solutions.com

免責聲明：WebCatalog 與 MARA 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。