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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

取得您的個人人工智慧評論回應產生器。 透過您的個人人工智慧助理撰寫的單獨回复，對每個客戶評論的反應速度提高 3 倍。您的審閱助理會講各種語言，適用於所有類型的審閱。簡單的複製和貼上工具，可直接在評論平台（例如 Google、Booking、Tripadvisor 等）或您最喜歡的線上聲譽管理平台中回應。

網站： mara-solutions.com

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