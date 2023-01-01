Punto Fa, S.L.（商品名為 Mango）是一家西班牙服裝設計和製造公司，由 Isak Andic 和 Nahman Andic 兄弟在西班牙巴塞隆納創立。 Mango 是一家國際知名的跨國公司，設計、製造和銷售男女服裝及配件。

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