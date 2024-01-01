替代項 - MailUp
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Sideline
sideline.com
從任何裝置存取您的 Sideline 電話號碼以進行線上訊息傳遞。透過網路訊息傳遞，您可以在舒適的桌面上透過簡訊保持聯繫。
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
ManyChat
manychat.com
重塑您與客戶的聯絡方式。 ManyChat 讓您 24/7 與客戶互動 - 立即利用行銷自動化的力量！
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Textline
textline.com
Textline 是一款商務簡訊應用程序，可讓您透過電腦向客戶發送簡訊。 SMS 是您團隊最方便的溝通管道。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Heymarket
heymarket.com
透過 Heymarket 進行的商務簡訊使團隊能夠建立個人化的聯繫。立即嘗試商業簡訊。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助式群發簡訊服務。我們專注於透過積極的外展和參與幫助當地企業成長並保留收入。我們的簡訊解決方案，包括關鍵字、圖片簡訊和文字聊天，也支援客戶服務、催收和物流通訊。
SuiteDash
suitedash.com
使用我們安全的用戶端軟體設計您自己的用戶端或客戶入口網站存取：全品牌登入、儀表板和帶有白標的電子郵件通知
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
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