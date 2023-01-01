替代項 - Mailshake

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。

Outreach

Outreach

outreach.io

外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。

ZoomInfo

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zoominfo.com

ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX

Salesloft

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salesloft.com

SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。

Reply.io

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Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。

Groove

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groove.co

體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。

Kixie

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kixie.com

為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。

Scratchpad

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scratchpad.com

追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。

Salesken

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Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。

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我們的一體化軟體可輕鬆滿足您的數位銷售需求！立即註冊您的免費帳戶並更快完成交易。

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