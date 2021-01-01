替代項 - mailpipe
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的雲端運算服務，透過 Oracle Corporation 管理的資料中心的全球網路提供伺服器、儲存、網路、應用程式和服務。該公司允許透過互聯網按需提供這些服務。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Mailgun
mailgun.com
功能強大的事務性電子郵件 API，使您能夠發送、接收和追蹤電子郵件，專為開發人員而建置。今天就了解更多！
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都會準時將您的交易電子郵件傳送給客戶。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Helpmonks
helpmonks.com
探索為您的客戶服務團隊建立的一體化客戶互動平台，並提供增強客戶體驗的工具。了解更多！
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
MailerSend
mailersend.com
哦
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可擴展、可靠的電子郵件交付解決方案。全球伺服器、強大的 API 和強大的報告使我們與眾不同。試試我們的免費方案！
Jango Mail
jangomail.com
詹戈郵件。企業級電子郵件部署。您的電子郵件由您為主。現場支援。即時報告。 888-465-2646。
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus 幫助小型團隊在原始程式碼之外管理交易電子郵件，從而簡化工作流程並始終保持品牌化電子郵件。
Maropost
maropost.com
電子郵件行銷、簡訊、行動、旅程和電子商務 - 所有工具都可以擴展和簡化您與客戶的聯繫、行銷和銷售方式！
Primailer
primailer.com
希望透過電子郵件行銷來拓展業務。 那麼 PRIMAILER 就是為您服務的，您可以在其中發送電子郵件和以結果為導向的群發郵件活動。透過簡單的步驟建立群發電子郵件並透過最佳群發電子郵件服務提供者產生更多銷售額。 * 交付能力：透過電子郵件發送訊息，包括姓名、訂單號碼、購買日期、折扣優惠券等。 * 可擴展性：無論您是新創公司還是大型企業，都可以透過PRIMAILER平台批次處理您的重要電子郵件。 * 專業知識：PRIMAILER 的客戶成功和支援團隊幫助您提供有關 Primailer 的資訊和指導。 * PriMailer：透過始終在正確的時間發送完美的訊息來吸引不斷增長的受眾。 Primai...
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。
Knock
knock.app
開發人員的通知基礎設施。 Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint 是一個電子郵件平台和 API。軟體團隊使用 Waypoint 來建立、編排和監控電子郵件通知。
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer 是唯一一款一體化數位行銷平台，使 B2B 和 B2C 企業、電子商務商家和代理商能夠透過數位行銷活動、交易訊息傳遞和行銷自動化來發展客戶關係。 與其他專為企業級預算和體驗而設計的行銷解決方案不同，SMTPServer 的一體化套件可滿足競爭市場中不斷擴大的中小型企業的行銷需求。 SMTPServer 成立於 2020 年，旨在為所有企業提供最有效的行銷管道。 SMTPServer 總部位於拉脫維亞，支援 80 個國家/地區的 30,000 多名活躍用戶。 他們認識到，無論您是開發人員、行銷人員、小型公司的執行長還是企業公司的專案經理，您的電子郵件需求都是獨特的。因此...
Sidemail
sidemail.io
適合您的 SaaS 的新電子郵件平台 原因如下：輕鬆建立、整合、發送、自動化和分析您的電子郵件。 Sidemail 隨附了適用於任何場景和功能的模板，讓您在幾分鐘內即可開始運行。這意味著，您可以專注於自己最擅長的事情，而整個電子郵件遊戲就像煮一杯咖啡一樣簡單。
luxsci
luxsci.com
LuxSci 提供高度安全、以病人為中心的通訊解決方案。 SecureLine 技術提供了無與倫比的安全性和靈活性組合，使醫療保健組織能夠提供個人化護理、簡化工作流程並增加收入，同時保護患者資料。 LuxSci 的解決方案經過 HITRUST 認證，旨在支援企業醫療保健組織和科技公司的需求。他們提供電子郵件和網路解決方案，幫助組織安全地收集、傳輸和儲存數據，以完成關鍵業務運作。它們的安全電子郵件行銷、安全電子郵件 API 和安全電子郵件網關工具可實現大規模的安全病患通信，從而幫助組織提高參與度和健康結果。
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com 是一家創新的雲端電話服務供應商，協助新時代企業解決通訊問題。自 2011 年 Sarv 誕生以來，他們推出了一個包含強大 API 的統一通訊平台，以支援其跨平台和產業的服務。 考慮到創造力是我們的主題，他們為企業、新創公司和中小企業提供了多功能、靈活、可擴展、安全且可靠的基於雲端的通訊解決方案套件。他們一直在利用資訊和數據來填補客戶和品牌之間的溝通鴻溝。
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni 是一支由專業人士組成的團隊，專門為各種規模的企業和組織提供高品質的電子郵件傳送服務。 Mailtinni 的使命是透過提供可靠且高效的 SMTP 服務來幫助我們的客戶實現其電子郵件送達率目標。
MailBrainiers
mailbrainiers.com
所有必要的電子郵件行銷工具 發送促銷電子郵件活動和電子郵件清單管理從未如此簡單。 * 自動回覆 * 電子郵件訂閱表格 * 交易API * 已驗證的電子郵件 * 優化電子郵件傳送 * 專用IP * 自動彈跳處理 * 回饋迴路 * 即時分析 * 可擴展的基礎設施 * 專屬客戶經理 * 無與倫比的價格
indemandly
indemandly.com
indemandly 是一款對話式行銷工具 - 不僅僅是一款客戶訊息應用程式。增加網站和 Instagram。
CritSend
critsend.com
CritSend 是解決您的送達率問題的解決方案。 CritSend 成立於 2007 年，開發了第一個服務來應對交易電子郵件的送達率挑戰。 CritSend 的目標：促進客戶收件匣中電子郵件的傳送。 意識到交付能力的挑戰，CritSend 決定為您提供完整的服務來應對這些挑戰。
rapidmail
rapidmail.com
任何人都可以使用 Rapidmail 建立和發送成功的新聞通訊。易於使用、可靠的交付且完全符合 GDPR，您無需專業的營銷知識即可發送現代新聞通訊。 今天就加入超過 20 萬名已經信任 Rapidmail 的客戶吧！作為認證寄件者聯盟的成員，我們的時事通訊傳送率在同類產品中絕對名列前茅 - 這要歸功於伺服器白名單和自 2008 年以來的長期經驗。
HandySends
handysends.com
在 HandySends，我們的主要關注點是交付能力、可擴展性和支援。憑藉我們的 24/7 支援和技術專業知識，您可以放心，您的行銷和關鍵業務電子郵件將安全地發送到客戶的收件匣中。 Twillo SendGrid 決定與 HandySends 合作，將其屢獲殊榮的電子郵件通訊平台推向全球。透過 Twillo Sendgrid 和 HandySends，您可以花更少的時間創建行銷活動，而將更多的時間用於擴展業務。 * 享受強大而直接的細分、靈活且輕鬆的行銷活動編輯以及可操作的分析，所有這些均由領先的電子郵件行銷服務提供支援。 * 我們的 SMTP 中繼設定以及靈活的 Web 和 SMTP A...
Engagespot
engagespot.co
Zapier 用於通知。 Engagespot 協助開發人員使用單一 API 建立多通路產品通知。 透過 Engagespot，您可以： * 在幾分鐘內將電子郵件、應用程式內、簡訊、推播、WhatsApp、Slack 等多種通知管道整合到您的產品中。 * 內建範本編輯器，可跨不同管道管理應用程式的通知內容。 * 統一的日誌記錄和監控，讓您可以完整追蹤不同管道的通知傳遞和效能。 * 強大的通知首選項管理 API 可協助您的用戶從您的應用程式設定他們的通知首選項。 * 通知批次 API 將類似的頻繁通知合併為一個通知，以避免向使用者發送垃圾郵件。 簡而言之，Engagespot 可以幫助您在...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend 是一家獨立的電子郵件服務提供者 (ESP)，專門從事交易電子郵件。 AhaSend 的服務旨在確保您的交易電子郵件可靠且有效率地傳送。 其他ESP 將您放在括號中，或按照聯絡人清單中的收件人數量向您收費，這意味著大多數時候，您最終會支付超出應有費用的費用：例如，您訂閱了100,000 封電子郵件計劃，並且，但是這個月您需要發送100,500 封電子郵件，現在您必須訂閱下一個級別，該級別通常每月的電子郵件數量翻倍- 這意味著您將為大致相同數量的電子郵件支付兩倍的費用。 對於此特定範例中的 AhaSend，您每月為 100,000 封電子郵件支付 50 美元，為 100,500...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP 是可靠且功能豐富的 SMTP（簡單郵件傳輸協定）服務，旨在簡化企業和個人的電子郵件傳送。透過 TurboSMTP，使用者可以有效率且安全地發送電子郵件，確保其郵件順利到達收件者的收件匣，不會出現延遲或複雜情況。 以下是 TurboSMTP 的主要功能和優勢的全面細分： 高送達率： * TurboSMTP 配備了先進的基礎架構和傳送演算法，可最大限度地提高電子郵件傳送率。這確保了透過該平台發送的電子郵件有最大機會到達收件者的收件箱，而不是被標記為垃圾郵件或最終進入垃圾郵件資料夾。 * 強大的基礎架構：TurboSMTP 在強大且可擴展的基礎架構上運行，可輕鬆處理大量電子郵件...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer 是一個免費、簡單且功能強大的 JSON API，透過語法檢查、拼字錯誤和拼字檢查、SMTP 檢查、免費且一次性的提供者過濾等提供即時電子郵件地址驗證和驗證。其係統基於 REST，由 256 位元 HTTPS 加密保護，其目標是協助開發人員和企業打擊詐欺用戶並提高電子郵件活動的成功率。
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer 協助行銷團隊在整個生命週期的每個接觸點提供更個人化的客戶體驗。深入了解受眾的行為和參與度，以創造獨特的買家體驗。 您可以使用人工智慧聊天機器人自動與網站訪客進行對話，將聯絡人細分為列表，使用旅程創建有針對性的個人化電子郵件活動，並培養客戶不斷回頭。 透過 Freshmarketer 中強大的行銷活動分析功能，您可以深入了解開啟次數、點擊次數和回應次數，從而提高參與度並為銷售團隊產生優質銷售線索。 此外，自助登陸頁面建立器和本地 CRO 有助於加速潛在客戶的產生和轉換。如果您需要在行銷和銷售之間建立更好的合作夥伴關係，Freshsales Suite 可以提供一...
flexEngage
flexengage.com
flexEngage 是為零售商提供個人化交易通訊的領先供應商，使Under Armour、GNC、DXL 和5.11 Tactical 等品牌能夠將標準交易接觸點（收據、訂單狀態訊息和出貨追蹤頁面）轉變為動態參與管道，從而提高忠誠度和收入。該公司得到了 Y Combinator、策略投資者 Synchrony Financial 和其他知名投資者的支持。
Charley
charlie.io
查理是您團隊對電子郵件的回覆。電子郵件歸檔和協作解決方案可打破團隊的電子郵件孤島、改善知識共享並簡化管理，使您能夠更好地為客戶服務。
Ongage
ongage.com
Ongage 由一群熱衷於電子郵件行銷的創業專業團隊於 2011 年創立。如今，它推動了大容量電子郵件業務的成長，使電子郵件行銷人員、CRM、忠誠度和自動化經理能夠輕鬆優化發送、細分、覆蓋範圍和參與度。 我們知道您做出決策的難易度會影響成功。 這就是為什麼我們讓 Ongage 能夠根據基於行動的儀表板和深入報告中的數據，輕鬆地向客戶和訂閱者發送個人化旅程。 如果您正在考慮建立端到端電子郵件行銷平台，並規劃大規模建立有意義的關係，請與我們聯絡。
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay 是一項事務性電子郵件服務，可保證您的事務性電子郵件到達並允許您即時存取詳細分析。發送附件、發票、卡片對帳單和密碼重設從未如此簡單、安全和有效。
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin 是一個可擴展的雲端解決方案，可讓您透過 HTTP POST 要求在 Web 應用程式中接收傳入的電子郵件。 它安全、快速且易於設置，並為一些世界上最大的網站和應用程式的入站電子郵件提供支援。
Kingmailer
kingmailer.co
Kingmailer SMTP 適用於電子商務網站、新聞機構、會員網站和線上論壇。
SMTP
smtp.com
SMTP 是基於雲端的電子郵件服務的早期先驅之一，現在是 Ziff Davis、Moz Group 和 Campaigner 的一部分。 從複雜的電子郵件自動化到經濟高效的電子郵件基礎設施和中繼解決方案，我們在全球範圍內運作。 SMTP.com 是第一家提供基於網路的電子郵件作為企業軟體並為大型商業寄件者提供高度可靠的發送服務的公司，擁有悠久的創新歷史。 SMTP 幫助大規模寄件者有效到達收件匣的能力是傳奇的。從企業複雜的行銷自動化到小型企業易於使用的活動管理；我們的所有解決方案均以我們的頂級電子郵件傳送技術為後盾。
Rebump
site.rebump.cc
自動電子郵件跟進變簡單！ Rebump 會為您傳送多封後續電子郵件給您的收件者。這些自動電子郵件經過定制，看起來就像您自己發送的後續郵件一樣。您可以使用 Rebump 帳戶追蹤和分析所有後續電子郵件。現在包括電子郵件追蹤。適用於 Gmail 或 G Suite（Google Apps）。 Rebump 為您提供了這些強大的Rebump 電子郵件工具： * 無限訊息* 自動跟進電子郵件* 可自訂的Bump 訊息* 可自訂的Bump 間隔* 指定Bump 日期和時間* 監控所有電子郵件的儀表板* 活動摘要電子郵件* 與您現有的CRM 整合 *備用電子郵件地址 * 每封郵件最多 10 個碰撞 * ...
UniOne
unione.io
UniOne Email API 是一個軟體接口，允許開發人員和企業將電子郵件功能整合到他們的應用程式、網站或系統中。它提供了程式設計工具、協定和方法，可實現與電子郵件伺服器和服務的無縫通訊。 透過 UniOne Email API，使用者可以發送事務性電子郵件和大量電子郵件、管理訂閱、追蹤電子郵件互動以及以程式設計方式存取其他基本電子郵件功能。它簡化了將電子郵件功能整合到應用程式或系統中的過程，無需從頭開始建立電子郵件發送功能。 UniOne Email API 提供 CSV 資料匯出、電子郵件標記、訂閱管理以及對各種電子郵件協定（例如 SMTP）的支援等功能。它提供用戶友好的 Web ...
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並利用一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
Upaknee
upaknee.com
Upaknee 是電子郵件和簡訊通訊技術的領先提供者。我們提供強大的平台，為組織提供簡單直覺的工具集，作為線上溝通以及與客戶、聯絡人和支持者互動的手段。我們的專長包括電子郵件通訊、活動、訂閱中心、小工具、表格、簡訊通知等。