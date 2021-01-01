替代項 - Mailazy
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的雲端運算服務，透過 Oracle Corporation 管理的資料中心的全球網路提供伺服器、儲存、網路、應用程式和服務。該公司允許透過互聯網按需提供這些服務。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 簡化您的電子郵件發送並提高您的銷售額。我們透過簡單而強大的服務來滿足您的所有電子郵件和簡訊需求。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Mailgun
mailgun.com
功能強大的事務性電子郵件 API，使您能夠發送、接收和追蹤電子郵件，專為開發人員而建置。今天就了解更多！
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都會準時將您的交易電子郵件傳送給客戶。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Courier
courier.com
Courier 是設計和傳遞通知的最聰明方式。設計一次，然後透過一個 API 交付到任何管道 - 電子郵件、Slack、簡訊、推送等。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Helpmonks
helpmonks.com
探索為您的客戶服務團隊建立的一體化客戶互動平台，並提供增強客戶體驗的工具。了解更多！
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
Levitate
levitate.ai
我們的幸福平台結合了真實的溝通工具、專門的成功專家和人工智慧，幫助您建立持久的關係。
mails.ai
mails.ai
透過無限的電子郵件帳戶擴大外展範圍。 Mails.ai 可協助您進行智慧、自動化、人工智慧驅動的電子郵件活動，以發展您的業務。
MailReach
mailreach.co
排名第一的電子郵件預熱服務，可防止陷入垃圾郵件。 MailReach 是一種電子郵件預熱服務，可透過自動引導您的電子郵件產生積極且現實的參與度，從而提高您的電子郵件聲譽。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾郵件發送冷郵件。 Warmup Inbox 是一項電子郵件預熱服務，可透過我們相互通信的收件匣網路自動提高您的電子郵件傳送聲譽。
Bouncer
usebouncer.com
電子郵件驗證和驗證服務，採用酷炫的技術和真正有愛心的人員。最容易使用，但也是最強大的。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
MailerSend
mailersend.com
哦
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO 是可擴展、可靠的電子郵件交付解決方案。全球伺服器、強大的 API 和強大的報告使我們與眾不同。試試我們的免費方案！
Interseller
interseller.io
Interseller 透過尋找候選人的電子郵件並發送電子郵件序列，幫助招募人員找到候選人並與其建立聯繫。
Jango Mail
jangomail.com
詹戈郵件。企業級電子郵件部署。您的電子郵件由您為主。現場支援。即時報告。 888-465-2646。
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus 幫助小型團隊在原始程式碼之外管理交易電子郵件，從而簡化工作流程並始終保持品牌化電子郵件。
Maropost
maropost.com
電子郵件行銷、簡訊、行動、旅程和電子商務 - 所有工具都可以擴展和簡化您與客戶的聯繫、行銷和銷售方式！
Primailer
primailer.com
希望透過電子郵件行銷來拓展業務。 那麼 PRIMAILER 就是為您服務的，您可以在其中發送電子郵件和以結果為導向的群發郵件活動。透過簡單的步驟建立群發電子郵件並透過最佳群發電子郵件服務提供者產生更多銷售額。 * 交付能力：透過電子郵件發送訊息，包括姓名、訂單號碼、購買日期、折扣優惠券等。 * 可擴展性：無論您是新創公司還是大型企業，都可以透過PRIMAILER平台批次處理您的重要電子郵件。 * 專業知識：PRIMAILER 的客戶成功和支援團隊幫助您提供有關 Primailer 的資訊和指導。 * PriMailer：透過始終在正確的時間發送完美的訊息來吸引不斷增長的受眾。 Primai...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Maildroppa
maildroppa.com
適合忙碌的創辦人的簡單電子郵件行銷。 Maildroppa 是一款易於學習的工具，適合正在建立新產品的新創公司。這是與受眾建立聯繫並共同成長的最簡單方式。
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。
Knock
knock.app
開發人員的通知基礎設施。 Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Emercury
emercury.net
將更多電子郵件潛在客戶轉化為客戶 了解行銷人員用來接觸、轉換和留住客戶的電子郵件行銷平台。
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint 是一個電子郵件平台和 API。軟體團隊使用 Waypoint 來建立、編排和監控電子郵件通知。
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer 是唯一一款一體化數位行銷平台，使 B2B 和 B2C 企業、電子商務商家和代理商能夠透過數位行銷活動、交易訊息傳遞和行銷自動化來發展客戶關係。 與其他專為企業級預算和體驗而設計的行銷解決方案不同，SMTPServer 的一體化套件可滿足競爭市場中不斷擴大的中小型企業的行銷需求。 SMTPServer 成立於 2020 年，旨在為所有企業提供最有效的行銷管道。 SMTPServer 總部位於拉脫維亞，支援 80 個國家/地區的 30,000 多名活躍用戶。 他們認識到，無論您是開發人員、行銷人員、小型公司的執行長還是企業公司的專案經理，您的電子郵件需求都是獨特的。因此...
Sidemail
sidemail.io
適合您的 SaaS 的新電子郵件平台 原因如下：輕鬆建立、整合、發送、自動化和分析您的電子郵件。 Sidemail 隨附了適用於任何場景和功能的模板，讓您在幾分鐘內即可開始運行。這意味著，您可以專注於自己最擅長的事情，而整個電子郵件遊戲就像煮一杯咖啡一樣簡單。
luxsci
luxsci.com
LuxSci 提供高度安全、以病人為中心的通訊解決方案。 SecureLine 技術提供了無與倫比的安全性和靈活性組合，使醫療保健組織能夠提供個人化護理、簡化工作流程並增加收入，同時保護患者資料。 LuxSci 的解決方案經過 HITRUST 認證，旨在支援企業醫療保健組織和科技公司的需求。他們提供電子郵件和網路解決方案，幫助組織安全地收集、傳輸和儲存數據，以完成關鍵業務運作。它們的安全電子郵件行銷、安全電子郵件 API 和安全電子郵件網關工具可實現大規模的安全病患通信，從而幫助組織提高參與度和健康結果。
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com 是一家創新的雲端電話服務供應商，協助新時代企業解決通訊問題。自 2011 年 Sarv 誕生以來，他們推出了一個包含強大 API 的統一通訊平台，以支援其跨平台和產業的服務。 考慮到創造力是我們的主題，他們為企業、新創公司和中小企業提供了多功能、靈活、可擴展、安全且可靠的基於雲端的通訊解決方案套件。他們一直在利用資訊和數據來填補客戶和品牌之間的溝通鴻溝。
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni 是一支由專業人士組成的團隊，專門為各種規模的企業和組織提供高品質的電子郵件傳送服務。 Mailtinni 的使命是透過提供可靠且高效的 SMTP 服務來幫助我們的客戶實現其電子郵件送達率目標。
mailpipe
mailpipe.co
基於網路的企業解決方案，提供創建、編輯、分析和改進電子郵件行銷的工具。
MailBrainiers
mailbrainiers.com
所有必要的電子郵件行銷工具 發送促銷電子郵件活動和電子郵件清單管理從未如此簡單。 * 自動回覆 * 電子郵件訂閱表格 * 交易API * 已驗證的電子郵件 * 優化電子郵件傳送 * 專用IP * 自動彈跳處理 * 回饋迴路 * 即時分析 * 可擴展的基礎設施 * 專屬客戶經理 * 無與倫比的價格
indemandly
indemandly.com
indemandly 是一款對話式行銷工具 - 不僅僅是一款客戶訊息應用程式。增加網站和 Instagram。
CritSend
critsend.com
CritSend 是解決您的送達率問題的解決方案。 CritSend 成立於 2007 年，開發了第一個服務來應對交易電子郵件的送達率挑戰。 CritSend 的目標：促進客戶收件匣中電子郵件的傳送。 意識到交付能力的挑戰，CritSend 決定為您提供完整的服務來應對這些挑戰。
rapidmail
rapidmail.com
任何人都可以使用 Rapidmail 建立和發送成功的新聞通訊。易於使用、可靠的交付且完全符合 GDPR，您無需專業的營銷知識即可發送現代新聞通訊。 今天就加入超過 20 萬名已經信任 Rapidmail 的客戶吧！作為認證寄件者聯盟的成員，我們的時事通訊傳送率在同類產品中絕對名列前茅 - 這要歸功於伺服器白名單和自 2008 年以來的長期經驗。
HandySends
handysends.com
在 HandySends，我們的主要關注點是交付能力、可擴展性和支援。憑藉我們的 24/7 支援和技術專業知識，您可以放心，您的行銷和關鍵業務電子郵件將安全地發送到客戶的收件匣中。 Twillo SendGrid 決定與 HandySends 合作，將其屢獲殊榮的電子郵件通訊平台推向全球。透過 Twillo Sendgrid 和 HandySends，您可以花更少的時間創建行銷活動，而將更多的時間用於擴展業務。 * 享受強大而直接的細分、靈活且輕鬆的行銷活動編輯以及可操作的分析，所有這些均由領先的電子郵件行銷服務提供支援。 * 我們的 SMTP 中繼設定以及靈活的 Web 和 SMTP A...