社群媒體直接影響加密貨幣，由於你不可能每分鐘聽到一百萬個不同的意見，LunarCrush 會為你做到這一點。 LunarCrush 每天即時收集社群媒體上的比特幣、數千種山寨幣、加密貨幣交易所、影響者等活動，並將其全部提煉成易於理解的資料。

網站： lunarcrush.com

免責聲明：WebCatalog 與 LunarCrush 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。